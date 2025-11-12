A Kremlen belül is erősödik az elégedetlenség Putyin politikájával szemben – Ez a két dolog kényszerítheti tárgyalóasztalhoz az orosz elnököt
Donald Trump hivatalba lépése után nagyon felerősödtek az orosz-ukrán háború befejezésére irányuló erőfeszítések – igaz, ezzel összefüggésben a harctéri katonai cselekmények is. Ennek eredményeképpen egyes kérdések sokkal fontosabbá és/vagy sürgősebbé is váltak. Alább megpróbáljuk ezek közül a talán két legfontosabbat tisztázni: hogyan is állunk Ukrajna NATO-tagságával és ennek kapcsán a biztonsági garanciákkal, és mik a kilátások arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök belátható időn belül rákényszerül jelenlegi merev, agresszív politikájának felülvizsgálatára. Azaz milyen esélyei vannak egy fegyverszünethez vezető folyamat megindulásának, és ehhez mit kell tennie az oroszokat jobb belátásra bírni akaró erőknek, kiemelten az Egyesült Államoknak.
Áll az amerikai szankciók elé Románia: teljesen átvennék a Lukoil-leány irányítását
Bogdan Ivan román energiaügyi miniszter szerint az államnak át kell vennie a Lukoil romániai leányvállalatának irányítását – írja a Reuters.
Moszkva felé tartó drónt lőttek le, Sztavropolban tüzet okozott egy lezuhanó drón
Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint légvédelmük lelőtt egy ukrán drónt, amely az orosz főváros felé tartott.
A régió kormányzója szerint a Sztavropoli határterületen egy lelőtt ukrán drón roncsai tüzet okoztak egy ipari területen. Sérültekről nem érkezett jelentés.
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint szerdára virradóra összesen 22 ukrán drónt lőttek le oroszországi területek fölött.
(Reuters, TASZSZ)
Nagyon nehéz az ukránok helyzete Zaporizzsjában, Moszkvát vette célba egy ukrán drón – Háborús híreink szerdán
Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok elismerte, az orosz hadsereg elfoglalt három települést a déli Zaporizzsja megyében, további két településért pedig heves harcok folynak. Vlaszidlav Volosin, az ukrán Déli Védelmi Erők szóvivője szerint „a helyzet meglehetősen nehéz”. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint az orosz légvédelem lelőtt egy ukrán drónt, amely az orosz főváros felé tartott. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Címlapkép forrása: Jose Colon/Anadolu via Getty Images
1 000 milliárd dolláros piacot lát az Nvidia riválisa
Ugranak a lehetőségre.
Elismerte az ukrán főparancsnok: igazak a frontról érkező hírek – Jelentősen romlott a helyzet
Hatalmas offenzívába kezdtek az oroszok Zaporizzsjában.
Kimondta a neves pénzember: jön az AI-forradalom – Így készíti fel gyerekeit az új világra
Ezek remek tanácsok lehetnek - főleg pályakezdőknek.
Veszélyes afrikai vírus jelent meg Magyarországon
Baranya megyében.
Egyeztetett a Janaf és a Mol
Az új kőolajszállítási szerződésről.
Hétszeresére ugrott a Graphisoft Park profitja - Mutatjuk, mi áll a háttérben
Megemelte várakozásait a menedzsment.
Sokkoló videó jött az orosz hadseregről: totális leépülés látszik - Ezt már Moszkva sem hagyta szó nélkül
Megjött a magyarázat a Mad Max hangulatát idéző konvojra.
Fegyveres ámokfutót tombolt Pesten – Három autót rabolt el, egy idős ember is veszélybe került
Vélhetően valamilyen szer hatása alatt állt.
Top 10 osztalék részvény - 2025. november
November harmadikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
100 000 forint ingyen? Black Friday és személyi kölcsön: Íme a CIB bomba ajánlata
2025 novemberében bomba ajánlattal érkezett a CIB Bank: 100 000 forint jóváírást kaphatnak azok, akik november 30-ig Előrelépő Személyi Kölcsönt igényelnek, és megfelelnek a promóció felt
Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a
El a kezekkel a személyes adatoktól! - 10 pontban a tiszás "adat-ügyről"
Az elmúlt héten több körben is óriási hullámokat vert a Tisza applikációját érintő "adat-ügy". Kezdődött az adatok "kiszivárgásáról" szóló hírekkel, illetve az arról indult vitá
Kína markában a kritikus nyersanyagok
Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens
Balásy Zsolt: Több tiszteletet a vállalkozóknak, Károly!
"Ha nagy vagyont látsz, nézd meg alaposan, és fizetetlen munkát, verejtéket és vért fogsz találni" - ha a pontos szavak nem is, de e szellemiség... The post Balásy Zsolt: Több tiszteletet a v
Dolgozói részvényprogram: valódi tulajdonrészt a fizetés mellé?
A tehetségek megtartása ma már nem csak a fizetés mértékéről szól. A versenyképes bérezés és a béren kívüli juttatások mellett egyre több vállalat alkalmaz dolgozói részvényprogr
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) - elemzés
Még az októberi Top10-es listámon szerepelt, de akkor nem néztem meg, azóta viszont rápillantottam a grafikonjára, és megtetszett. Egy gyors elemzést megér.CégismertetőA Wikipediáról másolom
Miért áraszt el minket az illegális dohány?
A JTI Hungary Zrt. szakértőivel beszélgettünk.
Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod