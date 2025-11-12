  • Megjelenítés
Nagyon nehéz az ukránok helyzete Zaporizzsjában, Moszkvát vette célba egy ukrán drón – Háborús híreink szerdán
Nagyon nehéz az ukránok helyzete Zaporizzsjában, Moszkvát vette célba egy ukrán drón – Háborús híreink szerdán

Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok elismerte, az orosz hadsereg elfoglalt három települést a déli Zaporizzsja megyében, további két településért pedig heves harcok folynak. Vlaszidlav Volosin, az ukrán Déli Védelmi Erők szóvivője szerint „a helyzet meglehetősen nehéz”. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint az orosz légvédelem lelőtt egy ukrán drónt, amely az orosz főváros felé tartott. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
A Kremlen belül is erősödik az elégedetlenség Putyin politikájával szemben – Ez a két dolog kényszerítheti tárgyalóasztalhoz az orosz elnököt

Donald Trump hivatalba lépése után nagyon felerősödtek az orosz-ukrán háború befejezésére irányuló erőfeszítések – igaz, ezzel összefüggésben a harctéri katonai cselekmények is. Ennek eredményeképpen egyes kérdések sokkal fontosabbá és/vagy sürgősebbé is váltak. Alább megpróbáljuk ezek közül a talán két legfontosabbat tisztázni: hogyan is állunk Ukrajna NATO-tagságával és ennek kapcsán a biztonsági garanciákkal, és mik a kilátások arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök belátható időn belül rákényszerül jelenlegi merev, agresszív politikájának felülvizsgálatára. Azaz milyen esélyei vannak egy fegyverszünethez vezető folyamat megindulásának, és ehhez mit kell tennie az oroszokat jobb belátásra bírni akaró erőknek, kiemelten az Egyesült Államoknak.

A Kremlen belül is erősödik az elégedetlenség Putyin politikájával szemben – Ez a két dolog kényszerítheti tárgyalóasztalhoz az orosz elnököt
Áll az amerikai szankciók elé Románia: teljesen átvennék a Lukoil-leány irányítását

Bogdan Ivan román energiaügyi miniszter szerint az államnak át kell vennie a Lukoil romániai leányvállalatának irányítását – írja a Reuters.

Áll az amerikai szankciók elé Románia: teljesen átvennék a Lukoil-leány irányítását
Moszkva felé tartó drónt lőttek le, Sztavropolban tüzet okozott egy lezuhanó drón

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint légvédelmük lelőtt egy ukrán drónt, amely az orosz főváros felé tartott.

A régió kormányzója szerint a Sztavropoli határterületen egy lelőtt ukrán drón roncsai tüzet okoztak egy ipari területen. Sérültekről nem érkezett jelentés.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint szerdára virradóra összesen 22 ukrán drónt lőttek le oroszországi területek fölött.

(Reuters, TASZSZ)

