Nyíltan feltárta az ukrán hadsereg legsúlyosabb problémáját Klicsko – Elmondta, mi segíthetne a szorult helyzetben

Hatalmas problémáink vannak a katonákkal, az emberi munkaerővel

– mondta az egykori nehézsúlyú bokszoló, aki 2014 óta vezeti az ukrán fővárost.

A jelenlegi törvények szerint az ukrán férfiak 25 éves kortól mozgósíthatók a hadseregbe,

ezt a korhatárt szerinte 22-23 évre kellene módosítani, hogy enyhítsék a hadsereg létszámhiányát.

Klicsko szerint egyre súlyosabbá válik az egyensúlytalanság az ukrán emberi erőforrások és az orosz katonák száma között.

Az oroszok kapnak egy parancsot, és nyomulnak előre. Mi már négy éve sikeresen védjük hazánkat, de a helyzet nehéz. A harci kedv azonban még megvan, és ez sokat számít

– fogalmazott a kijevi polgármester.

Klicsko szerint az orosz hadsereg könyörtelenül nyomul előre, a veszteségekkel nem törődve.

Olyan, mint egy videójáték: csak jönnek, nem foglalkoznak az elesett katonákkal

– mondta.

Címlapkép forrása: Oleksandr Gusev/Global Images Ukraine via Getty Images