Súlyos bűncselekményre derült fény: dúsgazdag fegyverrajongók fizettek azért, hogy civilekre lőhessenek a háborúban

A nyomozás olyan állítások alapján indult, melyek szerint fegyverrajongók és szélsőjobboldali személyek az 1990-es években mesterlövész puskákkal utaztak a háború sújtotta városba, hogy "szórakozásból" bosnyák civilekre vadásszanak.

Az olasz, amerikai, orosz és más nemzetiségű külföldiek állítólag a szerb erőknek fizettek, hogy részt vehessenek a boszniai háború alatti lövöldözésekben. Motivációjuk a szerb ügy iránti szimpátia, vérszomj vagy e kettő kombinációja lehetett a nyomozók szerint.

Szerbia tagadja a vádakat, de tanúk és olasz nyomozók szerint létezett egy árjegyzék is a célzott gyilkosságokra –

a külföldiek többet fizettek, ha gyerekekre vagy egyenruhás, fegyveres férfiakra lőhettek.

A La Repubblica szerint az amatőr mesterlövészek a mai árfolyamon számolva 80-100 ezer eurót fizettek a hátborzongató "sportért".

Közülük az olasz nemzetiségüek állítólag az északkeleti határvárosban, Triesztben gyülekeztek, ahonnan a Szarajevót körülvevő dombokra szállították őket az 1992-1996 közötti ostrom idején. Az ostrom, amely több mint 11 500 ember halálát okozta, a modern európai történelem leghosszabb ostroma volt.

A milánói ügyészek most megpróbálják azonosítani azokat az olaszokat, akik állítólag részt vettek a gyilkosságokban, és "kegyetlenséggel és aljas indokkal súlyosbított szándékos emberölés" vádjával indíthatnak eljárást. A nyomozásban a Carabinieri különleges egysége, a terrorizmus és szervezett bűnözés ellen küzdő Raggruppamento Operativo Speciale segíti őket.

A nyomozók megvizsgálják egy volt boszniai hírszerző tiszt vallomását, aki egy elfogott szerb katonától gyűjtött információkat az állítólagos hétvégi mesterlövészekről. A volt ügynök, Edin Subasic elmondta, hogy kihallgatása során

a szerb katona elismerte, hogy olaszok fizettek azért, hogy mesterlövész puskákkal lőhessenek a frontvonalról.

John Jordan, egy volt amerikai tengerészgyalogos 2007-ben a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék előtt tanúsította, hogy "turista lövészek" utaztak Szarajevóba, hogy civilekre lőjenek saját szórakozásukra.

Jelenleg egy jól dokumentált eset ismert, amikor egy külföldi civilekre lőtt a Szarajevót körülvevő dombokról: Eduard Limonov orosz nacionalistát 1992-ben filmezték le, amint géppuskával tüzel az ostromlott városra. Radovan Karadzic kíséretében volt, akit később népirtásért és emberiesség elleni bűncselekményekért ítéltek el.

Címlapkép forrása: Antoine GYORI/Sygma via Getty Images