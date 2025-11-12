  • Megjelenítés
Súlyos bűncselekményre derült fény: dúsgazdag fegyverrajongók fizettek azért, hogy civilekre lőhessenek a háborúban
Globál

Súlyos bűncselekményre derült fény: dúsgazdag fegyverrajongók fizettek azért, hogy civilekre lőhessenek a háborúban

Portfolio
Olasz hatóságok vizsgálják azokat a vádakat, melyek szerint tehetős külföldiek több tízezer dollárt fizettek, hogy "hétvégi mesterlövészként" civilekre lőhessenek a szarajevói ostrom idején. - írta a The Telegraph.

A nyomozás olyan állítások alapján indult, melyek szerint fegyverrajongók és szélsőjobboldali személyek az 1990-es években mesterlövész puskákkal utaztak a háború sújtotta városba, hogy "szórakozásból" bosnyák civilekre vadásszanak.

Az olasz, amerikai, orosz és más nemzetiségű külföldiek állítólag a szerb erőknek fizettek, hogy részt vehessenek a boszniai háború alatti lövöldözésekben. Motivációjuk a szerb ügy iránti szimpátia, vérszomj vagy e kettő kombinációja lehetett a nyomozók szerint.

Szerbia tagadja a vádakat, de tanúk és olasz nyomozók szerint létezett egy árjegyzék is a célzott gyilkosságokra –

a külföldiek többet fizettek, ha gyerekekre vagy egyenruhás, fegyveres férfiakra lőhettek.

Még több Globál

Összerúgta a port Európa két hatalma: immáron egymás nélkül képzelik el a jövőt a kulcsfontosságú projektben

Nagyon nehéz az ukránok helyzete Zaporizzsjában, Moszkvát vette célba egy ukrán drón – Háborús híreink szerdán

Újabb részletek derültek ki a háború első napjaiból: nukleáris rakéták maradványait vetették be Oroszország ellen

A La Repubblica szerint az amatőr mesterlövészek a mai árfolyamon számolva 80-100 ezer eurót fizettek a hátborzongató "sportért".

Közülük az olasz nemzetiségüek állítólag az északkeleti határvárosban, Triesztben gyülekeztek, ahonnan a Szarajevót körülvevő dombokra szállították őket az 1992-1996 közötti ostrom idején. Az ostrom, amely több mint 11 500 ember halálát okozta, a modern európai történelem leghosszabb ostroma volt.

A milánói ügyészek most megpróbálják azonosítani azokat az olaszokat, akik állítólag részt vettek a gyilkosságokban, és "kegyetlenséggel és aljas indokkal súlyosbított szándékos emberölés" vádjával indíthatnak eljárást. A nyomozásban a Carabinieri különleges egysége, a terrorizmus és szervezett bűnözés ellen küzdő Raggruppamento Operativo Speciale segíti őket.

A nyomozók megvizsgálják egy volt boszniai hírszerző tiszt vallomását, aki egy elfogott szerb katonától gyűjtött információkat az állítólagos hétvégi mesterlövészekről. A volt ügynök, Edin Subasic elmondta, hogy kihallgatása során

a szerb katona elismerte, hogy olaszok fizettek azért, hogy mesterlövész puskákkal lőhessenek a frontvonalról.

John Jordan, egy volt amerikai tengerészgyalogos 2007-ben a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék előtt tanúsította, hogy "turista lövészek" utaztak Szarajevóba, hogy civilekre lőjenek saját szórakozásukra.

Jelenleg egy jól dokumentált eset ismert, amikor egy külföldi civilekre lőtt a Szarajevót körülvevő dombokról: Eduard Limonov orosz nacionalistát 1992-ben filmezték le, amint géppuskával tüzel az ostromlott városra. Radovan Karadzic kíséretében volt, akit később népirtásért és emberiesség elleni bűncselekményekért ítéltek el.

Címlapkép forrása: Antoine GYORI/Sygma via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Küszöbön a háború: megparancsolták a teljes mozgósítást - Amerika bármelyik pillanatban támadhat
Megszólalt Oroszország szoros szövetségese: elkerülhetetlen a háború Európában
Nagyon nehéz az ukránok helyzete Zaporizzsjában, Moszkvát vette célba egy ukrán drón – Háborús híreink szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility