Váratlan támogatóra lelt Ukrajna – Máris ellentámadásba lendültek a csapataik
Portfolio
Friss felvétel terjed arról, hogy egy ukrán harckocsi benyomul Rogyinszke központjába, és a köd jótékony fedezékében megrohamozza az orosz gyalogság állásait.

Korábban már elkezdtek terjedni felvételek arról, hogy sűrű ködbe borult a donyecki táj Pokrovszk térségében – ezt pedig az orosz csapatok kihasználva, a nyílt utcán mozgatták a gyalogságot a városba.

Ukrán felvételek alapján nem csak az oroszok használták ki a ködöt – az alábbi videó egy, ma már tényleg nem látható páncélosrohamot mutat be Pokrovszk északi térségében, Rogyinszke településen.

Az ukrán harckocsi – az információk szerint – megrohamozta a település központját, és visszaszorította az orosz gyalogságot az épületekből. Nyilvánvaló, hogy erre csak azért volt esélye, mert a köd megakadályozza a drónok felderítését és csapásmérését.

Megszólalt Oroszország szoros szövetségese: elkerülhetetlen a háború Európában

Itt a fordulat: hatott a felemelkedő nagyhatalom fenyegetése, egyre nagyobb hadsereg épül

Enélkül vélhetően már az első percekben találatot kapott volna a páncélos.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

