Váratlan támogatóra lelt Ukrajna – Máris ellentámadásba lendültek a csapataik

Friss felvétel terjed arról, hogy egy ukrán harckocsi benyomul Rogyinszke központjába, és a köd jótékony fedezékében megrohamozza az orosz gyalogság állásait.

Korábban már elkezdtek terjedni felvételek arról, hogy sűrű ködbe borult a donyecki táj Pokrovszk térségében – ezt pedig az orosz csapatok kihasználva, a nyílt utcán mozgatták a gyalogságot a városba.

Ukrán felvételek alapján nem csak az oroszok használták ki a ködöt – az alábbi videó egy, ma már tényleg nem látható páncélosrohamot mutat be Pokrovszk északi térségében, Rogyinszke településen.

These are very rare and remarkable footage, especially given the current complete dominance of FPV drones on the front line. The video shows a Ukrainian tank breakthrough in the town of Rodynske, northeast of Pokrovsk — the Ukrainian crew’s objective was to eliminate Russian… pic.twitter.com/KGtbpuG5u1 https://t.co/KGtbpuG5u1 — Visioner (@visionergeo) November 11, 2025

Az ukrán harckocsi – az információk szerint – megrohamozta a település központját, és visszaszorította az orosz gyalogságot az épületekből. Nyilvánvaló, hogy erre csak azért volt esélye, mert a köd megakadályozza a drónok felderítését és csapásmérését.

Enélkül vélhetően már az első percekben találatot kapott volna a páncélos.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images