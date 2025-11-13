Az orosz hadsereg ellenőrzése alá vonta Pokrovszk területének 90 százalékát – jelentette ki Igor Kimakovszkij, az oroszbarát szakadár "Donyecki Népköztársaság" vezetőjének a tanácsadója szerda este az orosz TASZSZ állami hírügynökségnek nyilatkozva.

Igen, valóban, Krasznoarmejszk [ukrán nevén: Pokrovszk - a szerk.] 90 százalékát megtisztították az ukrán fegyveres alakulatoktól.

- hangoztatta Kimakovszkij, aki hozzátette:

A maradékok csak egy kis területen rejtőzködnek, a város épületeinek pincéiben.

A Bloombergnek Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az imént arról beszélt:

"nagyon nehéz" a helyzet Pokrovszkban.

Hangsúlyozta, az esetleges csapatkivonásról a helyszínen lévő katonai parancsnokok döntenek.

Senkit sem kényszerítünk arra, hogy romokért haljon meg

- tette egyértelművé Zelenszkij, majd hozzáfűzte:

Támogatom a katonáinkat, különösen az ott lévő parancsnokokat abban, hogyan tudják kézben tartani a helyzetet. Ha túl költséges számunkra, a legfontosabb akkor is a katonáink élete.

Mindeközben Marija Zaharova, az orosz külügyi szóvivő a Telegram-csatornáján azzal vádolta az ukrán felet, hogy meghiúsította a legutóbbi kétoldalú fogolycsere-megállapodásokat.

Zaharova Szerhij Kiszlica ukrán külügyminiszter-helyettes a brit The Times című lapban közölt nyilatkozatára reagált, amely szerint az orosz féllel az isztambuli tárgyalásokon lehetetlen volt "kreatív vitákat" folytatni.

Megerősítem. Senki sem szándékozott velük "kreatív vitákat" folytatni. Konkrét javaslatok születtek, egyebek között a foglyok cseréjére vonatkozóan. Nos, a kijevi rezsim megsértette a legutóbbi cserével kapcsolatos ígéreteit: a megállapodás szerinti 1200-ból kevesebb mint 30 százalékot cseréltek ki. Ukrajna állampolgárainak tudniuk kell ezt

- vélekedett Zaharova.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images