Igen, valóban, Krasznoarmejszk [ukrán nevén: Pokrovszk - a szerk.] 90 százalékát megtisztították az ukrán fegyveres alakulatoktól.
- hangoztatta Kimakovszkij, aki hozzátette:
A maradékok csak egy kis területen rejtőzködnek, a város épületeinek pincéiben.
A Bloombergnek Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az imént arról beszélt:
"nagyon nehéz" a helyzet Pokrovszkban.
Hangsúlyozta, az esetleges csapatkivonásról a helyszínen lévő katonai parancsnokok döntenek.
Senkit sem kényszerítünk arra, hogy romokért haljon meg
- tette egyértelművé Zelenszkij, majd hozzáfűzte:
Támogatom a katonáinkat, különösen az ott lévő parancsnokokat abban, hogyan tudják kézben tartani a helyzetet. Ha túl költséges számunkra, a legfontosabb akkor is a katonáink élete.
Mindeközben Marija Zaharova, az orosz külügyi szóvivő a Telegram-csatornáján azzal vádolta az ukrán felet, hogy meghiúsította a legutóbbi kétoldalú fogolycsere-megállapodásokat.
Zaharova Szerhij Kiszlica ukrán külügyminiszter-helyettes a brit The Times című lapban közölt nyilatkozatára reagált, amely szerint az orosz féllel az isztambuli tárgyalásokon lehetetlen volt "kreatív vitákat" folytatni.
Megerősítem. Senki sem szándékozott velük "kreatív vitákat" folytatni. Konkrét javaslatok születtek, egyebek között a foglyok cseréjére vonatkozóan. Nos, a kijevi rezsim megsértette a legutóbbi cserével kapcsolatos ígéreteit: a megállapodás szerinti 1200-ból kevesebb mint 30 százalékot cseréltek ki. Ukrajna állampolgárainak tudniuk kell ezt
- vélekedett Zaharova.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A műtárgy, mint a vagyontervezés feltörekvő eleme
Beszámoló a VII. Műtárgybefektetési Konferenciáról
Ennyi volt: 200 év után nem vernek többet az ikonikus amerikai pénzérméből
Végleg leállt a gyártás.
Azt állítják az oroszok, hatalmas harctéri siker küszöbén állnak – A sorsdöntő erődváros csaknem egésze már az övék?
Állítólag 90 százaléknál tartanak.
Megdöbbentő adatok: duplájára nőtt a gyermekek körében a magas vérnyomás kialakulásának aránya
Több tényező is szerepet játszik ebben.
Trump egyik legszorosabb szövetségese túl messzire ment, ezután teljesen átrendeződött egy teljes régió térképe
Váratlan fordulatok jellemezték a kapcsolatot.
Sürgető kéréssel fordult Zelenszkij Európához: szükség van a pénzre, "a túlélésünk forog kockán!"
Az ukrán elnök számít az EU-s partnerekre.
Későbbre tolja a kormány a rezsivédelem egyik kulcselemének felülvizsgálatát
Rezsivédelmi készletezési szolgáltatás.
Meglepte a piacot a Wizz Air - Itt vannak az első reakciók!
Vannak érdekességek a legfrissebb számokban.
ÁNYK helyett ONYA - új korszak a NAV online nyomtatványának kitöltésében
A NAV által üzemeltetett online nyomtatványkitöltési felületekben a jelentős fejlesztés történt: az általános keretprogramon alapuló Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) hely
Mire jó a ragacsosságmutató?
A ragacsosságmutató szerint a hőérzet extrém mértékű lehet alacsonyabb hőmérséklet mellett is, ha magas a páratartalom.
A vagyonadó elviselhetetlen könnyűsége — avagy miért terjed a szegénység gyorsabban, ha meg akarják fékezni
Kiengedjük a tőkét a kalitkából, de zsinór van a lábán és jöhet a finánc? A vagyonadó alapötlete nem tűnik rossznak, de a megvalósítása annál inkább.... The post A vagyonadó elviselhete
A megújuló energiaforrások helyettesítő hatása
A német villamosenergia-piac tapasztalatai szerint a megújuló energiaforrások kibocsátáscsökkentő hatása csak megfelelő piaci szabályozás mellett érvényesül tartósan.
Akár több százezer forintot spórolhatsz az életbiztosításon, ha még idén megkötöd
Az életbiztosításoknál kulcsfontosságú az életkor: minél idősebben köti meg valaki, annál magasabb lesz a havi díj. Igen ám, de jellemzően nem a tényleges életkor számít, hanem a naptári
Zsiday Viktor: Ha 10 közgazdászból 10 egyetért, az nagyon veszélyes
A HOLD Alapkezelő szakemberei, Zsiday Viktor és Szőcs Gábor portfóliókezelők is színpadon voltak a Portfolio Professional Investment Day 2025 konferencián, ahol az is kiderült, hogy... The post Z
Top 10 osztalék részvény - 2025. november
November harmadikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Itt az fog győzni, akinek sikerül később összeomlania – Putyin kudarca rettentheti el a szuperhatalmat a totális háborútól?
A Global Insight új adásában Matura Tamás Kína-szakértővel elemzünk.
Miért áraszt el minket az illegális dohány?
A JTI Hungary Zrt. szakértőivel beszélgettünk.
Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.