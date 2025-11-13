  • Megjelenítés
Ha ez igaz, megteheti a népírtás felé az első lépést Moszkva - Szovjet időket idéző tervet emlegetnek az ukránok
Ha ez igaz, megteheti a népírtás felé az első lépést Moszkva - Szovjet időket idéző tervet emlegetnek az ukránok

Portfolio
Oroszország nagyszabású deportálásokat készít elő a megszállt ukrán területekről Szibériába egy új állami kezdeményezés leple alatt - figyelmeztet az ukrán Nemzeti Ellenállási Központ információira hivatkozva az United24.

Moszkva bejelentett egy 8,65 milliárd dollár értékű "Szibéria Fejlesztési Programot", amelyet ipari és gazdasági projektként mutat be. Az ukrán tisztviselők szerint azonban a nyilvános retorika mögött a megszállt területek lakosságának kényszerű áttelepítési terve húzódik meg.

A Nemzeti Ellenállási Központ szerint a megszálló közigazgatás már megkezdte az első szakaszt:

iskolák, kórházak és közüzemek bizalmas utasításokat kapnak, hogy azonosítsák az Oroszország távol-keleti területeire "hosszú távú kiküldetésre" küldhető alkalmazottakat.

A helyi munkavállalókra nyomást gyakorolnak, hogy olyan személyeket jelöljenek ki, akiket "nem terhelnek családi körülmények", így könnyebb őket ellenállás nélkül eltávolítani.

Az ukrán hatóságok szerint a kezdeményezés a szovjet korszak "szervezett toborzási" rendszerének ismétlése, amelyet korábban egész közösségek, köztük krími tatárok, ukránok és csecsenek deportálására használtak. A minta - útlevél-kibocsátás, kikényszerített "megbízások", állami áttelepítési programok és demográfiai manipuláció - arra utal, hogy összehangolt erőfeszítés folyik a megszállt területek elnéptelenítésére és Moszkva érdekeinek megfelelő átalakítására.

Szibéria üres, és az oroszok nem akarnak odamenni - így a Kreml az otthonukból kiszakított ukránok kezével tervezi felépíteni 'új birodalmát'

- közölte a Nemzeti Ellenállási Központ.

Moszkva az ukránok értesüléseit cikkünk közléséig nem kommentálta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

