Moszkva bejelentett egy 8,65 milliárd dollár értékű "Szibéria Fejlesztési Programot", amelyet ipari és gazdasági projektként mutat be. Az ukrán tisztviselők szerint azonban a nyilvános retorika mögött a megszállt területek lakosságának kényszerű áttelepítési terve húzódik meg.

A Nemzeti Ellenállási Központ szerint a megszálló közigazgatás már megkezdte az első szakaszt:

iskolák, kórházak és közüzemek bizalmas utasításokat kapnak, hogy azonosítsák az Oroszország távol-keleti területeire "hosszú távú kiküldetésre" küldhető alkalmazottakat.

A helyi munkavállalókra nyomást gyakorolnak, hogy olyan személyeket jelöljenek ki, akiket "nem terhelnek családi körülmények", így könnyebb őket ellenállás nélkül eltávolítani.

Az ukrán hatóságok szerint a kezdeményezés a szovjet korszak "szervezett toborzási" rendszerének ismétlése, amelyet korábban egész közösségek, köztük krími tatárok, ukránok és csecsenek deportálására használtak. A minta - útlevél-kibocsátás, kikényszerített "megbízások", állami áttelepítési programok és demográfiai manipuláció - arra utal, hogy összehangolt erőfeszítés folyik a megszállt területek elnéptelenítésére és Moszkva érdekeinek megfelelő átalakítására.

Szibéria üres, és az oroszok nem akarnak odamenni - így a Kreml az otthonukból kiszakított ukránok kezével tervezi felépíteni 'új birodalmát'

- közölte a Nemzeti Ellenállási Központ.

Moszkva az ukránok értesüléseit cikkünk közléséig nem kommentálta.

