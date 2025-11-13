  • Megjelenítés
Kimondta a NATO egyik legerősebb tagja: még ennyi ideig húzódhat a háború Ukrajnában
Globál

Portfolio
Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter szerint Ukrajna még legalább három évig képes folytatni a háborút, miközben az nem biztos, hogy Oroszország ilyen hosszan fenn tudja tartani a jelenlegi erőfeszítéseit - írja a RBC-Ukraine.

A lengyel külügyminiszter egy podcastinterjúban azt mondta, hogy Ukrajnának megvannak az erőforrásai a hosszan elhúzódó harcokhoz.

Ukrajna egy hároméves háborúra készül, és az efféle gyarmati háborúk általában körülbelül egy évtizedig tartanak. Nem hiszem, hogy Putyin még további három évig fenn tudná tartani ezt

- vélekedett Sikorski.

Sikorski bírálta Oroszország harctéri teljesítményét is. Úgy fogalmazott, hogy

az egykor a világ második legnagyobbjaként emlegetett orosz hadsereg immár több mint tíz éve harcol a Donbaszban, ami aligha tekinthető győzelemnek.

A miniszter arra szólította fel az Európai Uniót, hogy vállaljon aktívabb szerepet a jövőbeni békemegállapodásról szóló tárgyalások támogatásában.

Sikorski reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok továbbra is biztosítja majd az ukrán fél hírszerzési támogatását, és saját részről kiemelte: Varsó finanszírozza a Starlink-terminálokat, valamint biztosít az amerikai fegyverrendszerekhez szükséges lőszert is, legyen szó légvédelemről vagy nagy hatótávolságú csapásokról.

Korábban Donald Tusk lengyel miniszterelnök is azt nyilatkozta a brit The Sunday Times-nak, hogy

Ukrajna még két-három évig kész harcolni Oroszországgal.

Tusk az ukrán elnökkel folytatott beszélgetési alapján elmondta, Volodimir Zelenszkij azt reméli, hogy a háború nem húzódik el egy teljes évtizedig, de az ország felkészült arra, hogy további két-három évig folytassa a küzdelmet.

