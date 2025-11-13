Kimondta Amerika: ennyi volt, elmentek a falig - Nincs több fegyver az orosz gazdaság bedöntésére

Az Egyesült Államok már szankcionálta Oroszország legnagyobb olajvállalatait, nem nagyon maradt más fegyver az orosz gazdaság megbénítására – jelentette ki Marco Rubio külügyminiszter egy interjúban.

Nem sok mindent tudunk már szankcionálni. Megütöttük a legnagyobb olajcégeiket, amit mindenki kért, ezeket még nyilván be is kell vezetni, és lesz egy kis idő, mire ezt érzik is, de tudja, nem tudom, mit lehetne még csinálni”

– mondta Marco Rubio a kamerák előtt.

Secretary of State Rubio says the U.S. has nearly exhausted its options for new sanctions against Russia. “There’s almost nothing left to sanction. We’ve already hit their largest oil companies,” he said. The focus now shifts to enforcing existing sanctions and targeting Russia’s… pic.twitter.com/zq0gNsYjZV https://t.co/zq0gNsYjZV — NOELREPORTS (@NOELreports) November 13, 2025

Erre megkérdezték tőke, mi lesz az árnyékflottával, Rubio azt mondta, a szankciók ezt ugyanúgy érinti, a betartatás a kérdés, nem pedig maga a törvény. Úgy látja, Oroszország árnyékflottája ellen elsősorban az európai országok tudnak fellépni.

Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images