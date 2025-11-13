  • Megjelenítés
Kimondta Amerika: ennyi volt, elmentek a falig - Nincs több fegyver az orosz gazdaság bedöntésére
Kimondta Amerika: ennyi volt, elmentek a falig - Nincs több fegyver az orosz gazdaság bedöntésére

Portfolio
Az Egyesült Államok már szankcionálta Oroszország legnagyobb olajvállalatait, nem nagyon maradt más fegyver az orosz gazdaság megbénítására – jelentette ki Marco Rubio külügyminiszter egy interjúban.

Nem sok mindent tudunk már szankcionálni. Megütöttük a legnagyobb olajcégeiket, amit mindenki kért, ezeket még nyilván be is kell vezetni, és lesz egy kis idő, mire ezt érzik is, de tudja, nem tudom, mit lehetne még csinálni”

– mondta Marco Rubio a kamerák előtt.

Erre megkérdezték tőke, mi lesz az árnyékflottával, Rubio azt mondta, a szankciók ezt ugyanúgy érinti, a betartatás a kérdés, nem pedig maga a törvény. Úgy látja, Oroszország árnyékflottája ellen elsősorban az európai országok tudnak fellépni.

Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images

