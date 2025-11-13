Megszólalt Vlagyimir Putyin jobbkeze a budapesti békecsúcsról: Moszkva "készen áll"

Szergej Lavrov közlése szerint Oroszország "változatlanul készen áll" a Budapesten megrendezendő orosz–amerikai csúcstalálkozóra, azzal a kitétellel, hogy az "valóban az alaszkai egyeztetések eredményeire épül."
Az időpontről egyelőre nincs megállapodás, de a kétoldalú egyeztetések folytatódnak
- mondta Lavrov az olasz Corriere della Serának adott interjúban, mely idézésére a TASZSZ – állítása szerint – kizárólagos jogot szerzett.
Az orosz külügyminiszter állította: a Financial Times egy "hamis verziót" közölt a budapesti csúcs elmaradásáról,
amikor azt egy Ukrajnáról szóló orosz memorandum kiadásával hozta összefüggésbe, mely Washington szemében a Kreml totális rugalmatlanságát bizonyította.
Mint pár hete megírtuk, a lap értesülései szerint az Egyesült Államok azután mondta vissza Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapestre tervezett csúcstalálkozóját, hogy Moszkva nem volt hajlandó engedni az olyan feltételeiből, mint az ukrán területi engedmények, az ukrán fegyveres erők számottevő csökkentése, valamint garanciákat követelt arra, hogy Ukrajna soha nem csatlakozik a NATO-hoz. Trump úgy nyilatkozott, hogy "feleslegesen" nem kíván egyeztetni az orosz féllel.
Hasonlóról értesült korábban a Reuters is. Információik szerint Moszkva az üzenetben tulajdonképpen elutasította a front befagyasztását, illetve továbbra is igényt tartott az egész Donbaszra, amely Luhanszk és Donyeck megyékből áll.
A Kreml eddig Luhanszk 99%-át, Donyecknek pedig csak a háromnegyedét foglalta el, így részben tehát azt várta volna el Ukrajnától a tűzszünet megkötéséért cserébe, hogy a maradék donyecki területeket önszántából feladja.
Lavrov a Financial Times cikkére úgy reagált, a brit újság "eltorzította a lényeget és az események sorrendjét", hogy Moszkvát tegye felelőssé, és letérítse Donald Trumpot "az általa felkínált útról". Az orosz külügyminiszer szerint ez az út "a tartós, fenntartható békéhez vezet, szemben az azonnali tűzszünettel."
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
