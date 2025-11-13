Nagyon nehéz az ukránok helyzete Zaporizzsjában, Moszkvát vette célba egy ukrán drón – Háborús híreink szerdán

Ausztrália legfelsőbb bírósága szerdán megakadályozta, hogy Oroszország új nagykövetséget építsen az ország fővárosában, és egyhangúlag helybenhagyta azt a törvényt, amely nemzetbiztonsági okokra hivatkozva felmondta a bérleti szerződést.

Oroszország egy olyan telket bérelt, amely mintegy 300 méterre van a canberrai Parlamenttől, és egy új nagykövetségi épületet akart ott felépíteni, amely egy régebbi épületet váltana fel.

Az ausztrál kormány azonban 2023-ban törvényt hozott a bérleti szerződés felmondásáról, miután egyértelmű figyelmeztetést kapott, hogy milyen kockázatot jelent az orosz jelenlét a Parlamenthez ilyen közel – mondta akkor Anthony Albanese miniszterelnök.

Oroszország megtámadta a törvényt az ausztrál legfelsőbb bíróság előtt, arra hivatkozva, hogy a parlamentnek az alkotmány értelmében nincs felhatalmazása ilyen törvény elfogadására.

Szerdán a bíróság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2023-as belügyi törvény érvényesen hivatkozik a parlament alkotmányos jogkörére, hogy „igazságos feltételek mellett” lefoglaljon földterületeket, bár azt mondta, hogy Moszkva jogosult kártérítésre.

(Reuters)