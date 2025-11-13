  • Megjelenítés
Nagyon nehéz az ukránok helyzete Zaporizzsjában, Moszkvát vette célba egy ukrán drón – Háborús híreink szerdán
Nagyon nehéz az ukránok helyzete Zaporizzsjában, Moszkvát vette célba egy ukrán drón – Háborús híreink szerdán

Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok elismerte, az orosz hadsereg elfoglalt három települést a déli Zaporizzsja megyében, további két településért pedig heves harcok folynak. Vlaszidlav Volosin, az ukrán Déli Védelmi Erők szóvivője szerint „a helyzet meglehetősen nehéz”. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint az orosz légvédelem lelőtt egy ukrán drónt, amely az orosz főváros felé tartott. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Ukrajna a világon eddig sehol nem látott innovációval veheti fel a harcot, kiderült a titok Putyin rejtélyes szobáiról - Háborús híreink csütörtökön

Újabb részletek derültek ki a háború első napjaiból: nukleáris rakéták maradványait vetették be Oroszország ellen

A Tocska-U rakétarendszer készleteinek kimerülése miatt az ukrán hadsereg innovatív megoldást talált: légibombák robbanófejeit használták fel a rakéták módosításához, ráadásul ezek súlyos, eddig nem ismert veszteségeket okoztak Oroszországnak - jelentette a Militarnyi.

Újabb részletek derültek ki a háború első napjaiból: nukleáris rakéták maradványait vetették be Oroszország ellen
Újabb részletek derültek ki a háború első napjaiból: nukleáris rakéták maradványait vetették be Oroszország ellen

A Tocska-U rakétarendszer készleteinek kimerülése miatt az ukrán hadsereg innovatív megoldást talált: légibombák robbanófejeit használták fel a rakéták módosításához, ráadásul ezek súlyos, eddig nem ismert veszteségeket okoztak Oroszországnak - jelentette a Militarnyi.

Újabb részletek derültek ki a háború első napjaiból: nukleáris rakéták maradványait vetették be Oroszország ellen
Megérkezett a csodafegyver Ukrajnába, amely a rettegett FAB-ok egyetlen méltó ellenfele lehet

Ukrajna hamarosan bevetheti a világ első "drónfalát", amely a francia Atreyd startup által fejlesztett egyedülálló védelmi rendszer. A technológia elsősorban a kritikus infrastruktúra védelmére szolgál, és akár száz drón egyidejű irányítását is lehetővé teszi egyetlen kezelő számára - közölte a Defence Express.

Megérkezett a csodafegyver Ukrajnába, amely a rettegett FAB-ok egyetlen méltó ellenfele lehet
Megdőlt az orosz vezető legendás mítosza - Egész évben szinte be sem tette a lábát a drónokkal bombázott Moszkvába

Putyin három teljesen egyforma irodából irányítja Oroszországot, hogy elrejtse valódi tartózkodási helyét - derítette ki egy friss oknyomozó jelentés, ameylről az ukrán United24 számolt be.

Megdőlt az orosz vezető legendás mítosza - Egész évben szinte be sem tette a lábát a drónokkal bombázott Moszkvába
Tombolnak a milbloggerek: a legsikeresebb taktikáját vette elő Oroszország, csúnya mészárlás lett a vége

Míg Avgyijivkában és Szudzsában sikeresen használták a föld alatti csővezetékeket az oroszok meglepetésszerű támadásra, a legújabb akciójuk kudarcba fulladt – számoltak be róla orosz milbloggerek.

Tombolnak a milbloggerek: a legsikeresebb taktikáját vette elő Oroszország, csúnya mészárlás lett a vége
Váratlan támogatóra lelt Ukrajna – Máris ellentámadásba lendültek a csapataik

Friss felvétel terjed arról, hogy egy ukrán harckocsi benyomul Rogyinszke központjába, és a köd jótékony fedezékében megrohamozza az orosz gyalogság állásait.

Váratlan támogatóra lelt Ukrajna – Máris ellentámadásba lendültek a csapataik
Megszólalt Oroszország szoros szövetségese: elkerülhetetlen a háború Európában

Alekszandar Vuсsics szerb elnök szerint az európai országok egy Oroszországgal való katonai konfliktusra készülnek, és Szerbia nehéz helyzetbe került a nyugati országok és Oroszország ellentétes céljai között - írta meg a Taszsz.

Megszólalt Oroszország szoros szövetségese: elkerülhetetlen a háború Európában
Holnap egész Ukrajnában elmegy az áram

Holnap egész Ukrajnában áramkimaradások lesznek, óránként teljes leállás lesz mindenhol, kivéve az ipari létesítményeket - jelentette be az Ukroenerho.

Lemondott az ukrán miniszter

Szvitlana Hrincsuk ukrán energiaügyi miniszter azonnal lemondott, ahogy Zelenszkij elnök távozását kérte.

A miniszter ennek ellenére továbbra is tagadja, hogy bármilyen bűnözői szervezetben részt vett volna.

Egész Ukrajnát megrázó botrány robbant ki - Miniszteri szinten hullanak a fejek

Azonnali lemondásra szólította fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ország energiaügyi és igazságügyi miniszterét - írta meg a RBK Ukraina.

Egész Ukrajnát megrázó botrány robbant ki - Miniszteri szinten hullanak a fejek
Elismerte Putyin embere: nem a legjobb formában vannak az amerikai–orosz kapcsolatok

Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó szerint az Egyesült Államok és Oroszország augusztusban Alaszkában elért megállapodásai működőképesek – írja a TASZSZ.

Elismerte Putyin embere: nem a legjobb formában vannak az amerikai–orosz kapcsolatok
Zseniális hadicsel vagy totális összeomlás? Íme az igazság Putyin Mad Max hadseregéről

A napokban szabályosan felrobbantotta az internetet egy felvétel, melyen az látható, ahogy az orosz hadsereg a köd leple alatt bevonul Pokrovszkba, egy ostromlott közép-donyecki városba. Az invázióhoz használt eszközök alapján sokan párhuzamot vontak az orosz hadsereg és a Mad Max, a poszt-apokaliptikus videójátékok és az afrikai / közel-keleti milíciák megjelenése közt. Ukrajna pártolói szerint, amit látunk, nem kevesebb, mint totális összeomlás - orosz szakértők szerint viszont valójában teljesen tudatos, sőt, zseniális lépés, hogy az orosz katonák ilyen eszközöket használnak. Az igazság a kettő között van.

Zseniális hadicsel vagy totális összeomlás? Íme az igazság Putyin Mad Max hadseregéről
Bevallotta Moszkva: titkos tárgyalás volt a NATO egyik legerősebb hatalmával - Ez sokak számára kiábrándító lesz

A Kreml megerősítette, hogy Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó és Jonathan Powell brit nemzetbiztonsági tanácsadó között diszkrét telefonbeszélgetés zajlott az év elején, a tárgyalás azonban teljes kudarcba fulladt - közölte a The Moscow Times.

Bevallotta Moszkva: titkos tárgyalás volt a NATO egyik legerősebb hatalmával - Ez sokak számára kiábrándító lesz
Sikerült a Citigroupnak: Putyin engedélyezte, hogy eladja orosz leánybankját

Vlagyimir Putyin orosz elnök aláírt egy rendeletet, amely lehetővé teszi az amerikai Citigroupnak, hogy értékesítse orosz érdekeltségét az orosz hátterű Renaissance Capitalnak - jelentette a Bloomberg.

Sikerült a Citigroupnak: Putyin engedélyezte, hogy eladja orosz leánybankját
Az ukrán erők visszavonultak Rivnopilliából

Az ukrán Déli Védelmi Erők bejelentése szerint csapataikat visszavonták a Zaporizzsja megyei Rivnopillia közelében lévő állásaikból, hogy biztonságosabb vonalak mögé húzódjanak.

A harcok továbbra is hevesek a térségben.

(RBC-Ukraine)

Itt a bejelentés: megalakult az orosz haderő legújabb fegyverneme

Az orosz fegyveres erőknél befejeződött a drónerők létrehozása – közölte Szergej Istuganov ezredes, a haderő helyettes parancsnoka a Komszomolszkaja Pravda című lap szerdai számában megjelent nyilatkozatában.

Itt a bejelentés: megalakult az orosz haderő legújabb fegyverneme
Moszkva: Szuhoj Jar orosz kézre került

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint erőik az összes ukrán katonát kiűzték a Pokrovszktól és Mirnohradtól délre található Szuhoj Jar településről.

(TASZSZ)

Ukrán vezérkar: petrolkémiai üzemre csaptak le a Sztavropoli határterületen

Az ukrán hadsereg szerdán közölte, hogy csapást mértek az orosz Sztavrolen petrolkémiai üzemre a Sztavropoli határterületen.

Az ukrán vezérkar robbanásokról és tűzről számolt be az üzem területén.

A gyár drónok alkatrészeit és más típusú orosz haditechnikai eszközökhöz szükséges anyagokat gyárt.

(Reuters)

Orosz tisztviselő: Moszkva kész folytatni az isztambuli tárgyalásokat Ukrajnával

Oroszország kész újraindítani a tárgyalásokat Ukrajnával Isztambulban. A labda Ukrajna térfelén pattog – nyilatkozta Alekszej Poliscsuk, az orosz külügyminisztérium egyik osztályvezetője.

Isztambulban az évben három orosz-ukrán csúcs volt, az utolsó július 23-án, de lényegében csak fogolycserékről sikerült megállapodniuk a feleknek.

(TASZSZ)

Ennek a videónak ott a helye minden katonai bakis válogatásban: komikus módon sikerült szétlőniük egy kocsit az ukrán katonáknak

Az internet tele van olyan videókkal, amiken gyakorlatozó katonák csinálnak vicces bakikat: ajtófélfának vágott villanógránát, aknavetőből húsz centire repülő aknagránát, vetőcsőbe szorult torpedó. Most az ukrán katonáknak sikerült úgy eltalálni a célpontot, ahogy valószínűleg nem számítottak rá.

Ennek a videónak ott a helye minden katonai bakis válogatásban: komikus módon sikerült szétlőniük egy kocsit az ukrán katonáknak
Nyíltan feltárta az ukrán hadsereg legsúlyosabb problémáját Klicsko – Elmondta, mi segíthetne a szorult helyzetben

Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint az ukrán hadsereg egyre növekvő létszámhiánnyal küzd, ezért alacsonyabbra kellene vinni a mozgósítás korhatárát – írja a Politico.

Nyíltan feltárta az ukrán hadsereg legsúlyosabb problémáját Klicsko – Elmondta, mi segíthetne a szorult helyzetben
Az éjjeli orosz dróntámadás adatai

Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország szerdára virradó éjjel összesen 121 drónnal támadta Ukrajnát. Ebből 90-et sikerült lelőni vagy eltéríteni, a másik 31 viszont összesen 19 helyszínen becsapódott.

(RBC-Ukraine)

Nem épülhet orosz nagykövetség az ausztrál Parlament közelében

Ausztrália legfelsőbb bírósága szerdán megakadályozta, hogy Oroszország új nagykövetséget építsen az ország fővárosában, és egyhangúlag helybenhagyta azt a törvényt, amely nemzetbiztonsági okokra hivatkozva felmondta a bérleti szerződést.

Oroszország egy olyan telket bérelt, amely mintegy 300 méterre van a canberrai Parlamenttől, és egy új nagykövetségi épületet akart ott felépíteni, amely egy régebbi épületet váltana fel.

Az ausztrál kormány azonban 2023-ban törvényt hozott a bérleti szerződés felmondásáról, miután egyértelmű figyelmeztetést kapott, hogy milyen kockázatot jelent az orosz jelenlét a Parlamenthez ilyen közel – mondta akkor Anthony Albanese miniszterelnök.

Oroszország megtámadta a törvényt az ausztrál legfelsőbb bíróság előtt, arra hivatkozva, hogy a parlamentnek az alkotmány értelmében nincs felhatalmazása ilyen törvény elfogadására.

Szerdán a bíróság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2023-as belügyi törvény érvényesen hivatkozik a parlament alkotmányos jogkörére, hogy „igazságos feltételek mellett” lefoglaljon földterületeket, bár azt mondta, hogy Moszkva jogosult kártérítésre.

(Reuters)

Az ukrán kormányt is elérte a súlyos korrupciós botrány: útilaput kötöttek a miniszter talpára

Az ukrán kormány felfüggesztette tisztségéből Herman Galuscsenko igazságügyi minisztert, aki gyanúba keveredett a héten kirobbant energetikai korrupciós ügyben – írja az Ukrinform.

Az ukrán kormányt is elérte a súlyos korrupciós botrány: útilaput kötöttek a miniszter talpára
A Kremlen belül is erősödik az elégedetlenség Putyin politikájával szemben – Ez a két dolog kényszerítheti tárgyalóasztalhoz az orosz elnököt

Donald Trump hivatalba lépése után nagyon felerősödtek az orosz-ukrán háború befejezésére irányuló erőfeszítések – igaz, ezzel összefüggésben a harctéri katonai cselekmények is. Ennek eredményeképpen egyes kérdések sokkal fontosabbá és/vagy sürgősebbé is váltak. Alább megpróbáljuk ezek közül a talán két legfontosabbat tisztázni: hogyan is állunk Ukrajna NATO-tagságával és ennek kapcsán a biztonsági garanciákkal, és mik a kilátások arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök belátható időn belül rákényszerül jelenlegi merev, agresszív politikájának felülvizsgálatára. Azaz milyen esélyei vannak egy fegyverszünethez vezető folyamat megindulásának, és ehhez mit kell tennie az oroszokat jobb belátásra bírni akaró erőknek, kiemelten az Egyesült Államoknak.

A Kremlen belül is erősödik az elégedetlenség Putyin politikájával szemben – Ez a két dolog kényszerítheti tárgyalóasztalhoz az orosz elnököt
Áll az amerikai szankciók elé Románia: teljesen átvennék a Lukoil-leány irányítását

Bogdan Ivan román energiaügyi miniszter szerint az államnak át kell vennie a Lukoil romániai leányvállalatának irányítását – írja a Reuters.

Áll az amerikai szankciók elé Románia: teljesen átvennék a Lukoil-leány irányítását
Moszkva felé tartó drónt lőttek le, Sztavropolban tüzet okozott egy lezuhanó drón

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint légvédelmük lelőtt egy ukrán drónt, amely az orosz főváros felé tartott.

A régió kormányzója szerint a Sztavropoli határterületen egy lelőtt ukrán drón roncsai tüzet okoztak egy ipari területen. Sérültekről nem érkezett jelentés.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint szerdára virradóra összesen 22 ukrán drónt lőttek le oroszországi területek fölött.

(Reuters, TASZSZ)

