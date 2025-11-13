Összeültek a világ vezető országai, és kimondták: feljebb kell tekerni a nyomást Moszkvával szemben

A G7-ek külügyminisztereinek kanadai találkozója után kiadott közös nyilatkozat fokozott nyomást helyez kilátásba Oroszországra az ukrajnai háború miatt, egyben bírálja Kínát Oroszország támogatásáért.

A miniszterek azonnali tűzszünetet sürgettek Ukrajnában, és gazdasági szankciókat helyeztek kilátásba anélkül, hogy részleteket közöltek volna. Eközben ugyanakkor hangsúlyozták,

növelik Oroszország gazdasági költségeit, és vizsgálják a harmadik országok és szervezetek elleni intézkedéseket, amelyek finanszírozzák Oroszország háborús erőfeszítéseit.

Az Európai Unió külügyi főképviselője és a hét vezető ipari demokrácia – Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok – külügyminiszterei mellett a találkozón Brazília, India, Szaúd-Arábia, Mexikó, Dél-Korea, Dél-Afrika és Ukrajna külügyminiszterei is részt vettek. Az ukrajnai válság kapcsán hangsúlyozták az "azonnali tűzszünet sürgős szükségességét", és megállapodtak abban, hogy "a jelenlegi kontaktvonal legyen a tárgyalások kiindulópontja".

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter nagyobb hatótávolságú rakétákat kért országa számára, miközben a G7-ek kétségeiket fejezték ki Oroszország tárgyalási készségével kapcsolatban.

A G7-ek elítélték Kína Oroszországnak nyújtott támogatását,

beleértve a fegyverek és kettős (polgári és katonai) felhasználású áruk szállítását, amelyek "döntő szerepet játszanak Oroszország ukrajnai háborújában". Kína semlegesnek vallja magát az ukrajnai háborúban, de "Moszkva közeli partnere" - írja a nyilatkozat, amelyben a G7-ek megerősítették elkötelezettségüket amellett, hogy "a nemzetközi határokat nem lehet erővel megváltoztatni".

A nyilatkozatban a G7-ek támogatásukat fejezték ki Trump elnök tervéhez az izraeli-palesztin konfliktus lezárására a Gázai övezetben, egyben sürgették a humanitárius segélyek növelését.

Emellett a miniszterek elítélték az iráni atomprogrammal kapcsolatos feszültségeket, és felszólították Iránt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (IAEA) való teljes együttműködésre.

Egy megállapodás a legjobb eredmény az iráni nép és a világ számára

- idézte Marco Rubio amerikai külügyminisztert az APA/dpa.

A külügyminiszterek nyilatkozatukban elítélték a szudáni erőszakot, amely "a világ legnagyobb humanitárius válságát" okozta. Marco Rubio amerikai külügyminiszter nemzetközi lépéseket sürgetett a szudáni Rapid Support Forces milícia fegyverszállításainak megakadályozására, amelyet az erőszak eszkalációjáért tett felelőssé.

Címlapkép forrása: Soeren Stache/picture alliance via Getty Images