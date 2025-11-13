Sürgető kéréssel fordult Zelenszkij Európához: szükség van a pénzre, "a túlélésünk forog kockán!"

Az ukrán elnök egy Bloomberg Televisionnek adott interjúban arra kérte az Európai Uniót, hogy
hidalja át a tagállamok közötti nézetkülönbségeket az orosz eszközök felhasználásának ügyében.
Szerinte az új pénzügyi források nélkülözhetetlenek az ukrán gazdaság számára.
Remélem, isten áldásával megszületik ez a döntés
- mondta Zelenszkij. Az ukrán vezető hozzátette:
[Különben] alternatívát kell találnunk – a túlélésünk forog kockán. Ezért van rá nagy szükségünk, és számítok a partnerekre.
Az EU legutóbb decemberre tolta a befagyasztott orosz állami pénzeszközök felhasználásáról szóló döntést, amelyből egy közel 140 milliárd eurós hitelkeretet biztosítanának Ukrajnának. A tagállamok múlt hónapban sem tudták feloldani Belgium aggályait, itt őrzik ugyanis a legtöbb befagyasztott orosz állami vagyont, és Brüsszel erősebb garanciákat kér, hogy később esetlegesen ne vonják jogi felelősségre.
Az Oroszországgal lassan negyedik éve hadban álló Kijevnek legkésőbb a jövő év elejéig égető szüksége van az új pénzügyi forrásokra.
Oroszországnak fizetnie kell ezért a háborúért
- hangsúlyozta Zelenszkij. Szerinte a befagyasztott eszközök hozamából és felhasználásából származó pénz új légvédelmi rendszerek beszerzését segítené az Egyesült Államokból és Európából, valamint az ukrán dróngyártást finanszírozná.
Nincs plusz pénzünk, ez az út – és ez igazságos
- fogalmazott.
Zelenszkij szerint Donald Trump "jó jelzést" küldhetne az európai vezetőknek azzal, ha az Egyesült Államokban befagyasztott orosz eszközöket is mozgósítaná. Úgy véli, a korábbi amerikai lépések – például az energetikai szankciók – "európai partnereinket is erőteljes döntésekre" ösztönözték.
Az elnök azt is közölte, hogy Ukrajna megkezdte az elfogó drónok közös gyártását az Egyesült Államokkal.
Amerikai–ukrán gyártás, közös gyártás. Remélem, a jövőben még több lesz
- értékelt Zelenszkij.
Szerinte Vlagyimir Putyin orosz elnök tudatos "megfélemlítési kampányt" folytat Európával szemben, a NATO légterét drónokkal és vadászgépekkel sértve.
Azt gondolom, sikerült rájuk ijeszteni – ez volt a célja, és elérte. Kétségtelenül pszichológiai megfélemlítésről van szó
- mondta, arra mutatva, hogy álláspontja szerint az európai vezetők immár kevésbé bátran adják át a légvédelmi rendszereket.
Zelenszkij elismerte, hogy "nagyon nehéz" a helyzet Pokrovszkban, az orosz támadás alatt álló donyecki erődvárosban.
Hangsúlyozta, az esetleges csapatkivonásról a helyszínen lévő katonai parancsnokok döntenek.
Senkit sem kényszerítünk arra, hogy romokért haljon meg
- tette egyértelművé Zelenszkij, hozzátéve: "Támogatom a katonáinkat, különösen az ott lévő parancsnokokat abban, hogyan tudják kézben tartani a helyzetet. Ha túl költséges számunkra, a legfontosabb akkor is a katonáink élete."
Úgy véli, Moszkva Pokrovszkban akar gyors győzelmet felmutatni, hogy ezzel meggyőzze Trumpot a legfőbb tűzszüneti követelése felől: Ukrajna vonuljon ki a teljes Donbaszból.
Nem hagyhatjuk el Kelet-Ukrajnát. Ezt senki nem értené meg, az emberek sem. [...] És ami a legfontosabb: senki sem garantálja, hogy ha elfoglalnak egy-egy várost, nem mennek tovább. Nincs visszatartó tényező
- húzta alá az ukrán elnök. Szerinte az orosz haderő ugyanakkor nincs akkora erőben, és az energiahálózat elleni támadásokkal próbálják rákényszeríteni Ukrajnát, hogy még tavasz előtt megadja magát.
Tudják, hogy amint eltűnik az energiafaktor, nincs más erős tényezőjük
- tette hozzá. Zelenszkij elmondta,
Ukrajna nyitott a tárgyalásokra az oroszokkal.
Ha valóban véget akarnak vetni a háborúnak, vagy készek befejezni azt, akkor diplomáciai útra kell váltani. És ismétlem, ezért mondtam Trump elnöknek, hogy én nyitott vagyok.
Ám Oroszországról kijelentette,
nem tisztelik a jogot, de nagyon is tisztelik az Egyesült Államokat – tisztelik Trump elnököt. [...] Úgy gondolom, Trump elnök rá tudja venni Putyint a tárgyalásra. És ezért ez nagyon fontos.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/STRINGER
