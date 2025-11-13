Szinte hihetetlen, milyen fegyvert villantott Venezuela: tényleg ezzel akarják megállítani az Egyesült Államok invázióját?

Venezuela a napokban teljes mozgósítást rendelt el, mivel megjelent a térségben az amerikai Gerald R. Ford repülőgép-hordozó:
A mozgósítást széleskörű erődemonstráció is megelőzte: a venezuelai haderő gyakorlatilag minden államban tartott, tart valamilyen hadgyakorlatot.
A gyakorlatok során feltűnt egy igazi relikvia, egy 1950-es években fejlesztett M40A1-es hátrasiklás nélküli páncéltörő löveg is: a gyakorlat során jó eséllyel régi, izraeli 106 milliméteres HEAT-lőszerrel tüzeltek. Az eseményt az Army Recognition szúrta ki. A fegyvert pickupokra szerelve és állványről is működtették.
Por la Soberania de Venezuela :El Ejército realizó ejercicios militares con armas antitanque en medio de las crecientes tensiones en la región.Las fuerzas venezolanas aparentemente usaron cañones sin retroceso M40A1 de 106 mm montados en vehículos, fabricados en USA con pic.twitter.com/PMJZem88EE https://t.co/PMJZem88EE— arocha (@pueblopatriota) November 10, 2025
Kérdéses, hogy az M40A1 páncéltörő lövegeknek a nyilvános bemutatón túl van-e érdemi harcértéke a modern csatatéren: nincs célkereső képessége, nehéz mozgatni, effektív lőtávolsága kb. 1–1,5 km, és valószínűleg csak gyengén páncélozott járművek ellen lehetnek hatékonyak.
De egyébként Venezuela számára továbbá az is a fő probléma, hogy
egy amerikai támadás valószínűleg légi csapásokból és kisebb különleges műveleti akciókból állna, nem nagy szárazföldi invázióból
— így az M40A1-ek kezelőinek kevés esélyük lenne jó támadási lehetőséget találni, miközben könnyű célponttá válhatnának az amerikai vadászgépek, drónok szemében.
Nem ez az egyetlen ősrégi, kvázi múzeumba való fegyver, amit a venezuelai hadsereg használ, hadrendben van náluk még a második világháborús M18-as páncélvadász, a hasonló korú M114-es vontatott tarack és a legendás 40 milliméteres Bofors gépágyú is. Ezeknek a fegyvereknek várhatóan nem sok haszna lesz egy potenciális, USA-val szembeni háború során azon kívül, hogy semlegesítésükre Amerika értékes rakétákat pazarol majd el.
Címlapkép forrása: Jeampier Arguinzones/picture alliance via Getty Images
Belenyúlt a kormány az Otthon Start szabályaiba, itt a lista a legfrissebb változtatásokról
A korábbiakkal együtt november 15-én, most szombaton lépnek hatályba.
Mostantól minden fiatal férfinak ott a helye a sorozáson – Döntöttek a hadikötelezettségről Európa vezető hatalmában
De a sorsolást sem vetették el teljesen.
Szerbiában vásárolhat be a Mol!
Ez is a szankciókkal függ össze.
Gigantikus megrendelést kapott a CATL
Száguldanak a részvényárfolyamok.
Megszólalt Vlagyimir Putyin jobbkeze a budapesti békecsúcsról: Moszkva "készen áll"
Az időpontról is nyilatkozott.
Hamarosan eldől Európa egyik legfejlettebb országának sorsa
Donald Trumppal tárgyalnak Washingtonban.
Jelentettek a nagyok: ezt kell most venni a magyar tőzsdén
Áron és Viktor ezúttal a hazai tőzsdét vesézte ki.
A durva geomágneses vihar miatt került veszélybe a fontos űrmisszió, ma újra nekimennek
Többször is halasztani kellett a Mars felé tartó két NASA-műhold startját
A megújuló energiaforrások helyettesítő hatása
A német villamosenergia-piac tapasztalatai szerint a megújuló energiaforrások kibocsátáscsökkentő hatása csak megfelelő piaci szabályozás mellett érvényesül tartósan.
Akár több százezer forintot spórolhatsz az életbiztosításon, ha még idén megkötöd
Az életbiztosításoknál kulcsfontosságú az életkor: minél idősebben köti meg valaki, annál magasabb lesz a havi díj. Igen ám, de jellemzően nem a tényleges életkor számít, hanem a naptári
Zsiday Viktor: Ha 10 közgazdászból 10 egyetért, az nagyon veszélyes
A HOLD Alapkezelő szakemberei, Zsiday Viktor és Szőcs Gábor portfóliókezelők is színpadon voltak a Portfolio Professional Investment Day 2025 konferencián, ahol az is kiderült, hogy... The post Z
Dolgozói részvényprogram: valódi tulajdonrészt a fizetés mellé?
A tehetségek megtartása ma már nem csak a fizetés mértékéről szól. A versenyképes bérezés és a béren kívüli juttatások mellett egyre több vállalat alkalmaz dolgozói részvényprogr
Top 10 osztalék részvény - 2025. november
November harmadikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a
El a kezekkel a személyes adatoktól! - 10 pontban a tiszás "adat-ügyről"
Az elmúlt héten több körben is óriási hullámokat vert a Tisza applikációját érintő "adat-ügy". Kezdődött az adatok "kiszivárgásáról" szóló hírekkel, illetve az arról indult vitá
Kína markában a kritikus nyersanyagok
Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Itt az fog győzni, akinek sikerül később összeomlania – Putyin kudarca rettentheti el a szuperhatalmat a totális háborútól?
A Global Insight új adásában Matura Tamás Kína-szakértővel elemzünk.
Miért áraszt el minket az illegális dohány?
A JTI Hungary Zrt. szakértőivel beszélgettünk.
Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.