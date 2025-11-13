Szinte hihetetlen, milyen fegyvert villantott Venezuela: tényleg ezzel akarják megállítani az Egyesült Államok invázióját?

Nyilvános erődemonstrációt tartott Venezuela hadereje a napokban: az eseményen lőgyakorlatot tartottak többek közt amerikai M40A1-es hátrasiklás nélküli páncéltörő lövegekkel is. A fegyver immáron 70 éves, az 1950-es években tervezték, finoman szólva is kérdéses, milyen haszna lenne az eszköznek a modern amerikai haderővel szemben.

Venezuela a napokban teljes mozgósítást rendelt el, mivel megjelent a térségben az amerikai Gerald R. Ford repülőgép-hordozó:

A mozgósítást széleskörű erődemonstráció is megelőzte: a venezuelai haderő gyakorlatilag minden államban tartott, tart valamilyen hadgyakorlatot.

A gyakorlatok során feltűnt egy igazi relikvia, egy 1950-es években fejlesztett M40A1-es hátrasiklás nélküli páncéltörő löveg is: a gyakorlat során jó eséllyel régi, izraeli 106 milliméteres HEAT-lőszerrel tüzeltek. Az eseményt az Army Recognition szúrta ki. A fegyvert pickupokra szerelve és állványről is működtették.

Kérdéses, hogy az M40A1 páncéltörő lövegeknek a nyilvános bemutatón túl van-e érdemi harcértéke a modern csatatéren: nincs célkereső képessége, nehéz mozgatni, effektív lőtávolsága kb. 1–1,5 km, és valószínűleg csak gyengén páncélozott járművek ellen lehetnek hatékonyak.

De egyébként Venezuela számára továbbá az is a fő probléma, hogy

egy amerikai támadás valószínűleg légi csapásokból és kisebb különleges műveleti akciókból állna, nem nagy szárazföldi invázióból

— így az M40A1-ek kezelőinek kevés esélyük lenne jó támadási lehetőséget találni, miközben könnyű célponttá válhatnának az amerikai vadászgépek, drónok szemében.

Nem ez az egyetlen ősrégi, kvázi múzeumba való fegyver, amit a venezuelai hadsereg használ, hadrendben van náluk még a második világháborús M18-as páncélvadász, a hasonló korú M114-es vontatott tarack és a legendás 40 milliméteres Bofors gépágyú is. Ezeknek a fegyvereknek várhatóan nem sok haszna lesz egy potenciális, USA-val szembeni háború során azon kívül, hogy semlegesítésükre Amerika értékes rakétákat pazarol majd el.

Címlapkép forrása: Jeampier Arguinzones/picture alliance via Getty Images