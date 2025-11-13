  • Megjelenítés
Ukrajna a világon eddig sehol nem látott innovációval veheti fel a harcot, kiderült a titok Putyin rejtélyes szobáiról - Háborús híreink csütörtökön
Globál

Ukrajna a világon eddig sehol nem látott innovációval veheti fel a harcot, kiderült a titok Putyin rejtélyes szobáiról - Háborús híreink csütörtökön

Portfolio
Ukrajna válhat a világ első országává, amely hamarosan beveti a világ első "drónfalát" a francia Atreyd startup fejlesztésének köszönhetően. Az egyedülálló védelmi rendsze elsősorban a kritikus infrastruktúra védelmére szolgál majd, és akár száz drón egyidejű irányítását is lehetővé teszi egyetlen kezelő számára. Mindeközben súlyos korrupciós botrány rázta meg Volodimir Zelenszkij bizalmi körét, mely közepén Timur Mindics található, az ukrán elnök közeli szövetségése és korábbi üzleti partnere - írja a Kyiv Independent. Ezzel párhuzamosan az ukrán United24 arról cikkezett: Vlagyimir Putyin állítólag legalább három, szinte teljesen azonos, de különböző helyeken található "bézs szóbából" irányítja Oroszországot, hogy elrejtse valódi tartózkodási helyét. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai front legutóbbi fejleményeivel.
Megosztás

Nagyon nehéz az ukránok helyzete Zaporizzsjában, Moszkvát vette célba egy ukrán drón – Háborús híreink szerdán

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Nagyon nehéz az ukránok helyzete Zaporizzsjában, Moszkvát vette célba egy ukrán drón – Háborús híreink szerdán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Nagyon nehéz az ukránok helyzete Zaporizzsjában, Moszkvát vette célba egy ukrán drón – Háborús híreink szerdán
Váratlanul vadonatúj kormánydöntéssel állt elő Orbán Viktor
Küszöbön a háború: megparancsolták a teljes mozgósítást - Amerika bármelyik pillanatban támadhat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility