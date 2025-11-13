Végre kiderült az igazság a brit hírszerzésről: Trump embere tiszta vizet öntött a pohárba

A napokban több amerikai és brit médiaportál is foglalkozott azzal az értesüléssel, hogy a brit katonai hírszerzés teljesen leállította az Egyesült Államokkal való együttműködést a Karibi-térségben, mivel London ellenzi a Venezuela mellett végrehajtott amerikai támadásokat. Marco Rubio amerikai külügyminiszter reagált a hírekre.

Ez egy hamis sztori”

– ennyit reagált Rubio a hírszerzési együttműködés megszakításáról szóló hírekre a Reuters cikke szerint.

Azt mondta, Nagy-Britannia semmilyen platformon nem jelezte, hogy nem értene egyet az USA katonai akciójával Venezuela térségében és

nem is szakítottak meg velük semmilyen együttműködést.

Rubio állítása szerint az USA és Nagy-Britannia továbbra is „szoros partnerségben” áll egymással.

Címlapkép forrása: Aaron Schwartz/Bloomberg via Getty Images