Bejelentést tett Moszkva a Budapesti Békecsúcs jövőjéről - Lépni kell, erre vár most a fél világ

Megerősítjük, amiről Szergej Lavrov külügyminiszter is beszélt részletesen: készen állunk arra, hogy megtartsuk az orosz-amerikai csúcsot Budapesten, ha ez valóban az alaszkai eredmények sikereire épít”

– mondta Zaharova.

Megvádolta emellett Ukrajnát azzal, hogy nem akarnak tárgyalni a háború lezárásáról és az eddigi tárgyalásokat csak arra használták, hogy erőt gyűjtsenek a fronton.

Az eredetileg vélhetően október végére - november elejére tervezett csúcstalálkozót Donald Trump mondta le / halasztotta el, aki arról beszélt nemrég, hogy kész találkozni az oroszokkal, ha úgy látja, lehet konkrét lépéseket tenni a háború lezárása felé.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images