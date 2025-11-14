  • Megjelenítés
Bejelentést tett Moszkva a Budapesti Békecsúcs jövőjéről - Lépni kell, erre vár most a fél világ
Globál

Bejelentést tett Moszkva a Budapesti Békecsúcs jövőjéről - Lépni kell, erre vár most a fél világ

Portfolio
Oroszország készen áll arra, hogy Budapesten végrehajtsa a korábban bejelentett elnöki csúcstalálkozót Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közt – jelentette be ma délután Marja Zaharova orosz külügyi szóvivő.

Megerősítjük, amiről Szergej Lavrov külügyminiszter is beszélt részletesen: készen állunk arra, hogy megtartsuk az orosz-amerikai csúcsot Budapesten, ha ez valóban az alaszkai eredmények sikereire épít”

– mondta Zaharova.

Megvádolta emellett Ukrajnát azzal, hogy nem akarnak tárgyalni a háború lezárásáról és az eddigi tárgyalásokat csak arra használták, hogy erőt gyűjtsenek a fronton.

Az eredetileg vélhetően október végére - november elejére tervezett csúcstalálkozót Donald Trump mondta le / halasztotta el, aki arról beszélt nemrég, hogy kész találkozni az oroszokkal, ha úgy látja, lehet konkrét lépéseket tenni a háború lezárása felé.

Még több Globál

Lángolt az ég Oroszország fölött, elesett Oresztopil - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Újabb amerikai bázis jelenhet meg a forrongó régióban, és ennek pont a legfontosabb szövetségese nem fog örülni

Kilőtték Ukrajnára a félelmetes Cirkon-rakétát – Kijev szerint rendkívüli dolog történt

Kapcsolódó cikkünk

Lángolt az ég Oroszország fölött, elesett Oresztopil - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Már minden szerencsejáték?

Egyre inkább azt lehet látni, hogy minden alkalmazás, játék, de még a marketing akciók is valamiféle szerencsejáték elemet tartalmaznak. Coffeezilla videója alapján ma ezt a témát szeretné

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Lángolt az ég Oroszország fölött, elesett Oresztopil - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken
Hullámvasúton a forint, miközben Orbán Viktor egy támadás lehetőségéről beszélt
Rendkívül súlyos botrány robbant ki Zelenszkij közvetlen környezetében, Ukrajna világelső technológiát kaparinthat meg - Háborús híreink csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility