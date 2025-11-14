Európa hibrid támadás alatt: összeült öt NATO-hatalom védelmi minisztere

Öt nagy NATO-tagállam védelmi minisztere az együttműködés fokozását ígérte az úgynevezett hibrid fenyegetések, mint a kibertámadások, a drónberepülések és a dezinformáció elleni fellépésben, pénteki berlini tanácskozásuk után

A tárgyalások után kiadott közös közleményben Németország, Franciaország, Lengyelország, Nagy-Britannia és Olaszország tárcavezetője megerősítette továbbá, hogy "töretlenül támogatja Ukrajnát, és elkötelezett a saját fegyveres erőinek a megerősítésére".

Fokozni fogjuk együttműködésünket, hogy szembeszálljunk a szövetségeseink elleni hibrid támadásokkal, beleértve a drónok, kibertámadások és a dezinformáció jelentette kihívásokat

- hangsúlyozták az egy évvel ezelőtt alapított Ötök Európai Csoportját alkotó szövetségesek.

Ez magában foglalja "drónvédelmi rendszerek kifejlesztését, valamint az információmegosztás javítását" - tették hozzá.

A miniszterek, akihez csatlakozott Kaja Kallas, az Európai Unió biztonság- és külpolitikai főképviselője is, arra is ígéretet tettek, hogy fokozzák az együttműködést Ukrajnával és "integrálják az ukrajnai hadipart az európai kezdeményezésekbe és termelési láncokba".

Közlésük szerint arra is nagyobb erőfeszítéseket tesznek, hogy "nagyobb európai hozzájárulást tegyenek lehetővé az euroatlanti biztonsághoz".

Az orosz agresszió fokozódik. Ukrajnában továbbra is tombol a háború. Az Egyesült Államok joggal készteti az európai országokat, hogy tegyenek többet és költsenek többet a védelemre

- jelentette ki John Healey brit védelmi miniszter.

A német Boris Pistorius pedig a hibrid fenyegetésekkel kapcsolatban arról beszélt, hogy "Oroszország megpróbálja elterelni a figyelmet a saját problémáiról és hiányosságairól, például az orosz hátországban végrehajtott sikeres ukrán légicsapásokról, valamint a fronton elszenvedett súlyos veszteségekről, megkísérelve elbizonytalanítani és megrémiszteni a társadalmainkat".

