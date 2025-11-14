  • Megjelenítés
Hatalmas botrány tombol az ukrán elitben, megreccsent a védelem a keleti fronton - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken
Hatalmas botrány tombol az ukrán elitben, megreccsent a védelem a keleti fronton - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Portfolio
Nem csitul az Enerhoatom körüli korrupciós botrány Ukrajnában, két miniszter és egy elnöki tanácsadó távozása után most a védelmi minisztériumnál kutakodnak a NABU emberei. Keleten az oroszok megindultak: nemcsak Pokrovszk és Kupjanszk került veszélybe, hanem pár lépésre kerültek a támadók az észak-donyecki Limanhoz és a Zaporizzsjában található Huljajpoléhez. Mindeközben az orosz-ukrán határon Észak-Korea katonái dolgoznak Kurszk régió aknamentesítésén. Cikkünk percről percre frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.
Váratlanul felbukkant egy orosz katonai hajó Amerika partjainál - Azonnal ráküldtek egy HC-130-ast

Váratlanul felbukkant egy orosz katonai hajó Hawaii mellett, a parti őrség reagált a helyzetre - jelentette a Reuters.

Váratlanul felbukkant egy orosz katonai hajó Amerika partjainál - Azonnal ráküldtek egy HC-130-ast
Jelentést adott ki a hírhedt FSZB: állítólag majdnem megölték az ukránok a vezetőjüket

Több orosz állami médiaportál is beszámolt arról, hogy majdnem meggyilkolták az ukrán titkosszolgálatok az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat, az FSZB egyik magas rangú vezetőjét.

Jelentést adott ki a hírhedt FSZB: állítólag majdnem megölték az ukránok a vezetőjüket
Hatalmas botrány tombol az ukrán elitben, megreccsent a védelem a keleti fronton - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Cikkünk percről percre frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk ebben a cikkben tekinthető meg:

Kapcsolódó cikkünk

Rendkívül súlyos botrány robbant ki Zelenszkij közvetlen környezetében, Ukrajna világelső technológiát kaparinthat meg - Háborús híreink csütörtökön

Olyan történhet a forinttal, amire a 2008-as válság óta nem volt példa
Rendkívül súlyos botrány robbant ki Zelenszkij közvetlen környezetében, Ukrajna világelső technológiát kaparinthat meg - Háborús híreink csütörtökön
Küszöbön az amerikai invázió: teljes a háborús készültség - Kína az utolsó pillanatban kockázatos lépést tett
