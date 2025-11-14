Jelentést adott ki a hírhedt FSZB: állítólag majdnem megölték az ukránok a vezetőjüket

Több orosz állami médiaportál is beszámolt arról, hogy majdnem meggyilkolták az ukrán titkosszolgálatok az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat, az FSZB egyik magas rangú vezetőjét.

A férfira állítólag a moszkvai Trojekurovszkoje temetőben akartak rátámadni, ahogy egy meg nem nevezett rokonához látogatott, az orosz hatóságok egy

megfigyelőeszközt is találtak a sírnál elhelyezett egyik vázában.

A támadásban négy férfi vett volna részt, köztük egy közép-ázsiai bevándorló. Azt nem tudni az FSZB közleményéből, mennyire jutott közel az állítólagos négy ügynök a tényleges támadáshoz.

Nincs hír arról sem, hogy őrizetbe vétel történt volna, azt sem közölte az orosz szervezet, pontosan hogyan azonosították az állítólagos ukrán ügynököket. A megfigyelőeszközt semlegesítették. A célpontot érthető okokból nem nevezték meg.

Az FSZB jelentésének hitelességét nem lehet ellenőrizni független forrásból, bizonyítékokat nem közöltek. A titkosszolgálati, belső elhárítási anyagokat értelmszerűen nem szokták nyilvánosan közzétenni, még békeidőben sem.



Elképzelhető, hogy a közlés alaptalan és az FSZB sikereit hivatott felnagyítani, hogy növeljék az orosz lakosság szervezetbe vetett bizalmát. Az is lehet ugyanakkor, hogy valóban szabotázs-akciót próbált végrehajtani az ukrán titkosszolgálat, emlékezetes, hogy Igor Kirillov orosz tábornokot Moszkvában robbantották fel néhány hónapja, ahogy 2022 őszén Darja Duginát, Putyin egyik bizalmasának lányát is (vélhetően ukrán ügynökök) gyilkolták meg.

