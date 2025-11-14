Kiadta az utasítást Donald Trump kormányzata: a túlsúlyos embereket mostantól nem engedhetik be Amerikába

A Trump-adminisztráció arra utasította az amerikai vízumügyintézőket, hogy

az elhízást és az olyan krónikus betegségeket, mint a szívbetegség, a rák vagy a cukorbetegség, a vízummegtagadás lehetséges okaként kezeljék.

A Washington Post által megszerzett, november 6-i külügyi távirat szerint Marco Rubio külügyminiszter világszerte értesítette az amerikai konzulátusokat és nagykövetségeket a változásról. A lap szerint az intézkedés az eddigi, főként fertőző betegségekre fókuszáló orvosi szűrésen túl új jogcímet teremt a kérelmek elutasítására, a kormányzat bevándorlást visszafogó törekvéseinek részeként.

A távirat kimondja, hogy

fontolóra kell venni a kérelmező egészségi állapotát.

Mint írják, egyebek mellett a szív- és érrendszeri, daganatos és mentális betegségek "több százezer dollárnyi ellátást tehetnek szükségessé". A dokumentum kifejezetten kéri az elhízás figyelembevételét is, mivel az alvási apnoét (felületes légzést), magas vérnyomást és klinikai depressziót okozhat.

Rubio az úgynevezett "közterhet jelentő" (angolul public charge) szabályra hivatkozva adta ki az utasítást. Ennek értelmében megtagadható a vízum vagy a zöldkártya, ha várható, hogy az adott bevándorló jelentősen támaszkodna a szociális ellátásokra, vagy intézményi elhelyezésre szorulna.

A kérelmező rendelkezik-e megfelelő pénzügyi forrásokkal ahhoz, hogy az ilyen ellátás költségeit teljes várható élettartama alatt fedezze anélkül, hogy állami pénzügyi támogatásra vagy hosszú távú, állami költségeken történő intézményi elhelyezésre lenne szüksége?

- teszi fel a kérdést a dokumentum.

Egy Postnak nyilatkozó magas rangú külügyi tisztviselő szerint a táviratot a politikai vezetés állította össze, és nem ment végig a szokásos, karrierdiplomatákat bevonó egyeztetési folyamaton.

Vic Goel amerikai bevándorlási ügyvéd szerint az útmutatás

széles mérlegelési jogkört ad a konzuloknak, akik így bevándorlási és nem bevándorlási vízumokat is megtagadhatnak

olyan gyakori betegségek alapján, amelyeket korábban nem tekintettek önmagukban kizáró oknak.

Az előírás a nem bevándorlási vízumokra, például a H-1B kérelmekre, valamint az állandó letelepedést kérvényező bevándorlókra egyaránt vonatkozik. A menekülteket nem érinti, bár a Trump-adminisztráció több ilyen programot megszüntetett vagy éppen felszámol.

Anna Kelly, a Fehér Ház szóvivője közölte: a külügyminisztérium már egy évszázada megtagadhat vízumokat, ha a kérelmező várhatóan jelentős pénzügyi terhet róna az amerikai adófizetőkre. Donald Trump kormányzata, mint közölte, csak ennek szerez érvényt, és az amerikaiakat helyezi előtérbe. Hozzátette, Trump alatt a döntések felülről születnek, nem pedig olyan tisztviselőktől, akik panaszokkal a Washington Posthoz fordulnak.

Az új külügyi útmutatás más, újdonságnak számító szempontokat is mérlegeltet a vízumügyintázőkkel. Ide tartozik például a nyugdíjkorhatár feletti életkor, a kérelmező eltartottjainak száma és helyzete, valamint az, hogy bármely eltartott különleges szükségletű-e vagy fogyatékossággal él.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images