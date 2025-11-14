  • Megjelenítés
Már Mirnohradban lobogott az orosz zászló, mikor olyan történt, amire senki nem számított
Már Mirnohradban lobogott az orosz zászló, mikor olyan történt, amire senki nem számított

Az oroszok kitűzték zászlójukat a Pokrovszk melletti Mirnohrad városának egy bányájánál, de az ukrán erők egy drónnal megsemmisítették a trikolórt, és ezt videón is bemutatták.

Az egyik ukrán katonai Telegram-oldalon megosztott videó azt a pillanatot rögzítette, mikor az egyik mirnohradi bányában található építményen lobogó orosz zászlót megsemmisít egy ukrán FPV-drón.

A leírás szerint az akciót a 38. tengerészgyalogos dandár tagjai hajtották végre. Az orosz zászló egy napig sem lobogott a Pokrovszk melletti városban, amelyért továbbra is heves csaták zajlanak.

Mirnohrad az ukrán hadsereg ellenőrzése alatt áll

– közölték.

A tengerészgyalogos dandár katonái állítólag a zászlót kitűző két orosz katonát is megtalálták és likvidálták.

Összességében nehéz a helyzet Mirnohradban. Az oroszoknak időszakosan sikerül 1-2 fős kis csoportokban behatolniuk a városba. Katonaságunk azonban összehangolt kereső- és csapásmérő műveletek eredményeként megsemmisíti a megszállókat. Mirnohrad védelme folytatódik

– írták.

Címlapkép forrása: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

