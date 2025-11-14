Már Mirnohradban lobogott az orosz zászló, mikor olyan történt, amire senki nem számított

Az oroszok kitűzték zászlójukat a Pokrovszk melletti Mirnohrad városának egy bányájánál, de az ukrán erők egy drónnal megsemmisítették a trikolórt, és ezt videón is bemutatták.

Az egyik ukrán katonai Telegram-oldalon megosztott videó azt a pillanatot rögzítette, mikor az egyik mirnohradi bányában található építményen lobogó orosz zászlót megsemmisít egy ukrán FPV-drón.

Myrnograd remains under Ukrainian control, the 7th Airborne Assault Corps reports. Marines from the 38th Brigade destroyed a Russian flag raised at a mine on the city's outskirts and eliminated two occupiers who planted it. pic.twitter.com/613yIn4tze https://t.co/613yIn4tze — WarTranslated (@wartranslated) November 14, 2025

A leírás szerint az akciót a 38. tengerészgyalogos dandár tagjai hajtották végre. Az orosz zászló egy napig sem lobogott a Pokrovszk melletti városban, amelyért továbbra is heves csaták zajlanak.

Mirnohrad az ukrán hadsereg ellenőrzése alatt áll

– közölték.

A tengerészgyalogos dandár katonái állítólag a zászlót kitűző két orosz katonát is megtalálták és likvidálták.

Összességében nehéz a helyzet Mirnohradban. Az oroszoknak időszakosan sikerül 1-2 fős kis csoportokban behatolniuk a városba. Katonaságunk azonban összehangolt kereső- és csapásmérő műveletek eredményeként megsemmisíti a megszállókat. Mirnohrad védelme folytatódik

– írták.

Címlapkép forrása: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images