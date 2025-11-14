Merznek elege lett, keményen üzent Zelenszkijnek: nincs szükségünk több ukránra!

Ma egy hosszas telefonbeszélgetés során arra kértem az ukrán elnököt, hogy gondoskodjon arról, hogy különösen a fiatal ukrán férfiak ne érkezzenek nagy számban – egyre nagyobb számban – Németországba, hanem szolgálják hazájukat. Ott van szükség rájuk

– mondta Merz.

Németországban az ukránok már a második legjelentősebb bevándorló csoportot jelentik a törökök után és a szírek előtt. A társadalomban nő az elégedetlenség azt látva, hogy egyre több fiatal ukrán férfi érkezik az országba, aki a behívó elől menekül.

Ukrajna a nyáron enyhített a kiutazási szabályokon: míg korábban 18 éves kor fölött egyetlen férfi sem hagyhatta el az országot, most ezt már 22 éves korig megengedik.

Az új szabály azt eredményezte, hogy megnőtt a Németországba áramló ukránok száma. Míg augusztus közepéig átlag heti 19, 18-22 éves kor közötti ukrán férfi érkezett, szeptemberre ez heti 1000 fölé emelkedett, október közepére pedig már heti 1400 és 1800 között volt ez a szám a német belügyminisztérium adatai szerint. Míg tavaly októberben 1,18 millió ukrán állampolgár élt Németországban, tavaly már 1,26 millió.

Az ukrán menekültek beáramlása rosszat tesz a kormány és jót a szélsőjobboldali, oroszbarát, Ukrajna-ellenes Alternatíva Németországnak (AfD) párt népszerűségének. A német állam nagylelkűen bánik az ukrán menekültekkel: mintegy 490 ezer munkaképes korú ukrán állampolgár kap munkanélküli támogatást. A kormánykoalíció most egy olyan törvényjavaslaton dolgozik, amely visszavágná ezeket a támogatásokat.

Németországban a menekültek számára nyújtott transzferek olyan mértékűek lesznek, hogy a munkavállalás ösztönzői nagyobbak legyenek, mint a transzferrendszerben lévő ösztönzők

– mondta csütörtökön Merz.

A német kancellár a telefonbeszélgetésben a korrupció elleni határozott fellépésre szólította fel Zelenszkijt, miután két miniszter székébe is került a héten kirobbant korrupciós botrány.

Címlapkép forrása: John MacDougall - Pool/Getty Images