Merznek elege lett, keményen üzent Zelenszkijnek: nincs szükségünk több ukránra!
Friedrich Merz német kancellár csütörtöki telefonbeszélgetésük során arra kérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy vessen gátat annak, hogy fiatal ukrán férfiak nagy számban Németországba vándoroljanak, ehelyett inkább otthon harcoljanak hazájukért – írja a Politico.

Ma egy hosszas telefonbeszélgetés során arra kértem az ukrán elnököt, hogy gondoskodjon arról, hogy különösen a fiatal ukrán férfiak ne érkezzenek nagy számban – egyre nagyobb számban – Németországba, hanem szolgálják hazájukat. Ott van szükség rájuk

– mondta Merz.

Németországban az ukránok már a második legjelentősebb bevándorló csoportot jelentik a törökök után és a szírek előtt. A társadalomban nő az elégedetlenség azt látva, hogy egyre több fiatal ukrán férfi érkezik az országba, aki a behívó elől menekül.

Ukrajna a nyáron enyhített a kiutazási szabályokon: míg korábban 18 éves kor fölött egyetlen férfi sem hagyhatta el az országot, most ezt már 22 éves korig megengedik.

Az új szabály azt eredményezte, hogy megnőtt a Németországba áramló ukránok száma. Míg augusztus közepéig átlag heti 19, 18-22 éves kor közötti ukrán férfi érkezett, szeptemberre ez heti 1000 fölé emelkedett, október közepére pedig már heti 1400 és 1800 között volt ez a szám a német belügyminisztérium adatai szerint. Míg tavaly októberben 1,18 millió ukrán állampolgár élt Németországban, tavaly már 1,26 millió.

Az ukrán menekültek beáramlása rosszat tesz a kormány és jót a szélsőjobboldali, oroszbarát, Ukrajna-ellenes Alternatíva Németországnak (AfD) párt népszerűségének. A német állam nagylelkűen bánik az ukrán menekültekkel: mintegy 490 ezer munkaképes korú ukrán állampolgár kap munkanélküli támogatást. A kormánykoalíció most egy olyan törvényjavaslaton dolgozik, amely visszavágná ezeket a támogatásokat.

Németországban a menekültek számára nyújtott transzferek olyan mértékűek lesznek, hogy a munkavállalás ösztönzői nagyobbak legyenek, mint a transzferrendszerben lévő ösztönzők

– mondta csütörtökön Merz.

A német kancellár a telefonbeszélgetésben a korrupció elleni határozott fellépésre szólította fel Zelenszkijt, miután két miniszter székébe is került a héten kirobbant korrupciós botrány.

Címlapkép forrása: John MacDougall - Pool/Getty Images

