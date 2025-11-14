  • Megjelenítés
Nagyon rossz helyre csapódott be az oroszok Iszkander rakétája – Diplomáciai incidensbe torkollt a támadás
Globál

Nagyon rossz helyre csapódott be az oroszok Iszkander rakétája – Diplomáciai incidensbe torkollt a támadás

Portfolio
Azerbajdzsán bekérette a bakui orosz nagykövetet, miután a kaukázusi ország kijevi nagykövetsége is károkat szenvedett a péntekre virradóra végrehajtott orosz drón- és rakétatámadásban – írja a Reuters.

Az azeri külügyminisztérium tájékoztatása szerint pénteken bekérették a minisztériumba Mihail Jevdokimov bakui orosz nagykövetet, miután egy orosz Iszkander rakéta sérüléseket okozott a kijevi azeri nagykövetség épületében.

A rakéta robbanása megsemmisítette a nagykövetség kerítésének egy részét, és súlyos károkat okozott a diplomáciai komplexumban. Sérültek nincsenek.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eközben pénteken telefonon tárgyalt Ilham Alijev azeri elnökkel.

Hálás vagyok a támogatásáért és a részvétért népünknek. Több száz drónt és rakétát, köztük ballisztikus rakétákat is bevetettek az oroszok az ukránok ellen tegnap este. Sajnos pusztítás és károk keletkeztek, többek között Azerbajdzsán nagykövetségén is. Elnök úr elítélte ezt a csapást, és hangsúlyozta, hogy az oroszok nem először veszik célba a nagykövetség épületét és más, Azerbajdzsánhoz kapcsolódó helyszíneket

Még több Globál

Kiakadt Kína Európára: visszafelé sülhet el a fegyverünk

Lángolt az ég Oroszország fölött, elesett Oresztopil - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Amerika lépése miatt került bajba a NATO: bukott az AWACS program, alternatíva kell

írta Zelenszkij a tárgyalásról az X-en.

Azerbajdzsán és Oroszország viszonya tavaly december 25-én romlott meg, amikor az orosz légvédelem tévedésből lelőtt egy Groznijba tartó azeri utasszállító gépet. Moszkva hivatalosan nem ismerte el felelősségét a történtekért.

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Már minden szerencsejáték?

Egyre inkább azt lehet látni, hogy minden alkalmazás, játék, de még a marketing akciók is valamiféle szerencsejáték elemet tartalmaznak. Coffeezilla videója alapján ma ezt a témát szeretné

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Lángolt az ég Oroszország fölött, elesett Oresztopil - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken
Visszahúzták a forintot
Rendkívül súlyos botrány robbant ki Zelenszkij közvetlen környezetében, Ukrajna világelső technológiát kaparinthat meg - Háborús híreink csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility