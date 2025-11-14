Nagyon rossz helyre csapódott be az oroszok Iszkander rakétája – Diplomáciai incidensbe torkollt a támadás

Az azeri külügyminisztérium tájékoztatása szerint pénteken bekérették a minisztériumba Mihail Jevdokimov bakui orosz nagykövetet, miután egy orosz Iszkander rakéta sérüléseket okozott a kijevi azeri nagykövetség épületében.

A rakéta robbanása megsemmisítette a nagykövetség kerítésének egy részét, és súlyos károkat okozott a diplomáciai komplexumban. Sérültek nincsenek.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eközben pénteken telefonon tárgyalt Ilham Alijev azeri elnökkel.

Hálás vagyok a támogatásáért és a részvétért népünknek. Több száz drónt és rakétát, köztük ballisztikus rakétákat is bevetettek az oroszok az ukránok ellen tegnap este. Sajnos pusztítás és károk keletkeztek, többek között Azerbajdzsán nagykövetségén is. Elnök úr elítélte ezt a csapást, és hangsúlyozta, hogy az oroszok nem először veszik célba a nagykövetség épületét és más, Azerbajdzsánhoz kapcsolódó helyszíneket

– írta Zelenszkij a tárgyalásról az X-en.

Azerbajdzsán és Oroszország viszonya tavaly december 25-én romlott meg, amikor az orosz légvédelem tévedésből lelőtt egy Groznijba tartó azeri utasszállító gépet. Moszkva hivatalosan nem ismerte el felelősségét a történtekért.

