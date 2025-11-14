  • Megjelenítés
Pattanásig feszült a helyzet: nukleáris tengeralattjárók miatt robbanhat ki konfliktus a viharos térségben
Pattanásig feszült a helyzet: nukleáris tengeralattjárók miatt robbanhat ki konfliktus a viharos térségben

Dél-Korea nukleáris tengeralattjáró-fejlesztési törekvései veszélyeztethetik a Kínával nemrég javuló kapcsolatokat, figyelmeztetnek szakértők - tudósított a Korea Times.

Az Egyesült Államok példátlan engedélyt adott Dél-Koreának nukleáris meghajtású tengeralattjárók fejlesztésére, miután I Dzsemjong elnök és Donald Trump amerikai elnök találkozott az APEC-csúcstalálkozó alkalmával. A Szöulban rendezett Korea-Kína kapcsolatokról szóló fórumon szakértők üdvözölték a két ország közötti pozitív lendületet, amely a dél-koreai és kínai elnök november 1-jei találkozója után alakult ki. Hvang Dzsseho, a Globális Stratégiai Együttműködési Kutatóintézet igazgatója szerint a kétoldalú kapcsolatok fordulóponthoz érkeztek.

A fórumon résztvevő szakértők aggodalmuknak adtak hangot, hogy

Szöul nukleáris tengeralattjáró-fejlesztési törekvései feszültségforrássá válhatnak a Peking-Szöul kapcsolatokban, hasonlóan a 2016-os helyzethez, amikor Dél-Korea telepítette az amerikai THAAD rakétavédelmi rendszert.

Kína akkor gazdasági szankciókkal válaszolt.

Hszin Csiang, a sanghaji Fudan Egyetem professzora szerint a vezetői találkozó fordulópontot jelentett a kétoldalú kapcsolatokban, de figyelmeztetett, hogy óvatosan kell kezelni a nukleáris tengeralattjáró kérdését, nehogy az egy újabb THAAD-incidenshez vezessen. Hong Hjönik, a Sedzsong Intézet vezető kutatója megjegyezte, hogy Peking fokozott éberséggel figyeli a projektet, de hangsúlyozta, hogy Dél-Korea nukleáris tengeralattjáró-fejlesztése közvetlenül Észak-Korea nukleáris fegyver- és tengeralattjáró-fejlesztéséből eredő fenyegetésre adott válasz.

Hszin később elmondta a Korea Times-nak, hogy Peking egyelőre nem reagált erőteljesen a fejleményekre, valószínűleg azért, mert nem akarja megzavarni a jelenlegi légkört a kínai-koreai kapcsolatokban I Dzsemjong elnök hivatalba lépése után. Emellett a projekt még korai szakaszban van. A szakértő rámutatott, hogy Dél-Korea nukleáris tengeralattjáró-projektje hasonló kihívásokkal nézhet szembe, mint Ausztrália AUKUS-megállapodása, ahol késések tapasztalhatók. Hozzátette, hogy

ha a tengeralattjáró-projekt konkrét lépésekkel halad előre, Kína valószínűleg nem marad tétlen, és ez újabb konfliktusforrássá válhat.

