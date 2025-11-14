Tombolnak az orosz milbloggerek – Ripityára lőtték Putyin Mad Max-hadseregét

Alexander Arutjunov orosz milblogger információi szerint ukrán drónok megsemmisítették a Pokrovszkba benyomuló „Mad Max” hadsereget. Bár a drónoknak jelenleg nagy problémát okoz a köd, az orosz bevonulásról megosztott felvétel segítette az ukrán erőket a célterület lehatárolásában.

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy pár nappal ezelőtt bejárta az internetet az a felvétel, amelyen az orosz haderő közép-afrikai milíciákat idéző felszerelésekkel, krosszmotorokkal, szétvágott polgári járművekkel és rozsdás szovjet teherautókkal vonul be a donyecki Pokrovszk városába. A „Mad Max” haderő alkalmazásával részletesen is foglalkoztunk:

Alexander Arutjunov orosz milblogger most egy Telegram-posztban jelezte: az ukrán drónok a köd ellenére is képesek voltak lecsapni az orosz alakulatra, mivel a terjedő felvétel segítségével könnyedén geolokálták a helyszínt.

Az idióta miatt, aki megosztotta az interneten, ma ebben a térségben egy halom halott orosz katona és kiégett eszköz van

– írja a csatornáján.

Russian propagandist and Z-blogger Arutyunov said that the Russian soldiers from the viral video showing a Russian Armed Forces convoy entering Pokrovsk have already been eliminated.According to him, this happened because the video was leaked online by Russian war… pic.twitter.com/tTNo6FFTmP https://t.co/tTNo6FFTmP — WarTranslated (@wartranslated) November 13, 2025

Az ukrán támadásról az ukrán légierővel szoros kapcsolatot ápoló Szonjesnik csatorna is beszámolt, bár a közölt felvételekről nem derült ki egyértelműen a veszteségek mértéke.

