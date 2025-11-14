Újabb lépéssel közelebb Trump nagy terve Ukrajnában

Az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztésfinanszírozási Társasága (DFC) az Alvarez & Marsalt bízta meg az amerikai–ukrán újjáépítési befektetési alap befektetési folyamatának támogatásával. Az alap a kritikus nyersanyagokra, az energiára és az infrastruktúrára fókuszál, 75 millió dolláros induló kerettel.

Az Egyesült Államok Ukrajna legnagyobb katonai támogatója. Donald Trump idei visszatérése óta hangsúlyozza, hogy Washingtonnak viszonzást kell kapnia a Kijevnek nyújtott segítségért.

A megállapodás szerint az ukrán kormány új ásványi nyersanyag-kitermelésből származó bevételeinek fele a közös befektetési alapba kerül. A nyereséget Kijev és Washington osztja meg.

A DFC pénteken közölte, hogy az Alvarez & Marsal pénzügyi tanácsadót választotta a lehetséges projektek feltérképezésére és értékelésére. A megbízás kiterjed az átvilágításra és a pénzügyi elemzésekre is.

Az Egyesült Államok és Ukrajna áprilisban olyan megállapodást írt alá, amely befektetésekért cserébe elsőbbségi hozzáférést biztosít amerikai szereplőknek új ukrajnai ásványi nyersanyag-projektekhez. A végrehajtással az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztésfinanszírozási Társaságát (DFC) bízták meg, amely a frissen létrehozott Amerikai–ukrán Újjáépítési Befektetési Alap felügyeletét is ellátja.

A DFC 75 millió dollárt helyezett el az alapban, hogy

elindítsa a kritikus nyersanyag-, energia- és infrastrukturális beruházások finanszírozását.

Conor Coleman, a DFC befektetési vezetője és kabinetfőnöke szerint az Alvarez & Marsal a "befektetési folyamatok támogatására" kapott mandátumot, ők végzik majd a projektek átvilágítását és pénzügyi értékelését.

A DFC szeptemberben csapatot küldött Ukrajnába a potenciális projektek beazonosításának megkezdésére. Olekszij Szobolev ukrán gazdasági miniszter akkor jelezte: a kormány célja, hogy a következő 18 hónapban legalább három pilotberuházást kijelöljenek.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images