Orosz siker a fronton: újabb települést foglaltak el Ukrajnában
Orosz siker a fronton: újabb települést foglaltak el Ukrajnában

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint erőik elfoglalták a Zaporizzsja régióban fekvő Jablukove falut.

Orosz hírügynökségek szerint a tárca szombaton jelentette be, hogy az ukrajnai Zaporizzsja régióban található

Jablukove orosz kézre került.

A harctéri állításokat a Reuters nem tudta független forrásból ellenőrizni.

Mint arról pénteken beszámoltunk, az oroszok gyors ütemben nyomulnak előre: nemcsak Pokrovszk és Kupjanszk került veszélybe, hanem pár lépésre kerültek a támadók az észak-donyecki Limanhoz és a Zaporizzsjában található Huljajpoléhez.

Szombati háborús híreink:

Kapcsolódó cikkünk

Jönnek az új siklóbombák, az oroszok keleten nyomulnak előre - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Oleksii Chumachenko/Anadolu Agency via Getty Images

