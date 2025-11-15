Támadás érte Oroszország végítéletnapi állomását, a köd leple alatt törnek utat az orosz páncélosok - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Szivárognak a felvételek: letarolták az ukránok a novorosszijszki orosz bázist
Az ukrán titkosszolgálat (SZBU) különleges egysége négy S-400 Triumf rakétaindítót és két radart semmisített meg Novorosszijszkban, jelentős csapást mérve ezzel az orosz légvédelmi erőkre - írta a RBC Ukraine.
Videó: ledobta az ukrán MiG-29-es a félelmetes amerikai JDAM-ER bombát, semmi sem maradt a célpontból
Az ukrán légierő MIG-29-es vadászbombázója precíziós csapást mért egy orosz utánpótlási útvonalra Zaporizzsja térségében, jelentősen akadályozva ezzel az orosz csapatok logisztikai ellátását - jelentette a Militarnyi.
Rohamra indultak az orosz páncélosok, de arra, ami történt, senki sem számított
Friss jelentések szerint egy gépesített hadoszlop lendült támadásba a Zaporizzsja régióban található Novopavlivka ellen, ahol most is súlyos harcok zajlanak.
Támadás érte Oroszország Végítéletnapi állomását – Szünetel a működés
A Ria Novosztyi beszámolója szerint a Végítélet Rádióállomás folyamatos adása szünetel ukrán dróntámadás miatt.
Elárulták Oroszországot: kiderültek a legfontosabb részletek a kulcsfontosságú bázisról
Az ATESH ukrán partizánmozgalom felderítette az oroszországi Orenburgban található Oniksz rakétákat gyártó üzem koordinátáit, és a részletes információkat átadta az ukrán védelmi erőknek - írta meg az UNN.ua.
Egész egyszerűen kiürítette a raktárait Moszkva legfontosabb szövetségese - Bajba kerülhet az orosz frontvonal
Észak-Korea jelentősen csökkentette az Oroszországnak szállított lőszerek mennyiségét, miközben megkezdte az FPV drónok tömeggyártását, jelentette ki Vadim Szkibickij, az ukrán hírszerzés helyettes vezetője a Reutersnek adott interjújában - írta az UNN.ua.
Egyetlen köldökzsinór tartja életben Moszkvát, és ez súlyos függőségbe taszíthatja Oroszországot
Az ukrán külső hírszerző szolgálat szerint az orosz gazdaság egyre inkább függ az energiahordozók és a fémek exportjától, ezek többségét Kínába adják el. A kereskedelem volumene ugyanakkor egyre inkább csökken, ahogy a piaci hatások jelentkeznek.
Jelentett a hírszerzés: olyan fegyvert fejlesztett Oroszország, amellyel az összes ukrán várost elsöpörheti
Oroszország termelése idén elérheti a 120 ezer siklóbombát, köztük 500 darab új, megnövelt hatótávolságú változatot, amely több ukrán települést érhet el - számolt be a Reuters egy magas rangú ukrán hírszerzési tisztviselő alapján.
Orosz siker a fronton: újabb települést foglaltak el Ukrajnában
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint erőik elfoglalták a Zaporizzsja régióban fekvő Jablukove falut.
Jönnek az új siklóbombák, az oroszok keleten nyomulnak előre - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton
Cikkünk percről percre frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.
Tegnapi tudósításunk ebben a cikkben tekinthető meg:
Európa hibrid támadás alatt: összeült öt NATO-hatalom védelmi minisztere
Öt nagy NATO-tagállam védelmi minisztere az együttműködés fokozását ígérte az úgynevezett hibrid fenyegetések, mint a kibertámadások, a drónberepülések és a dezinformáció elleni fellépésben, pénteki berlini tanácskozásuk után
Jönnek az új típusú siklóbombák – megszólalt az ukrán hírszerzés
Oroszország idén akár 120 ezer olcsó, de nagy pusztító erejű siklóbombát tervez gyártani, köztük ötszáz új, nagyobb hatótávolságú változatot, amelyek még több település elérésére képesek - közölte Vadim Szkibickij altábornagy, az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési részlegének (HUR) helyettes vezetője a Reuters hírügynökségnek adott interjújában.
Semmi sem maradt a szupermodern légvédelmi rakétarendszerből.
Két évvel elhalasztották a várva várt szupertank gyártását - Nem sikerült berúgni a termelést
Pedig vannak érdeklődők.
Költekezhet-e a magyar kormány az adófizetők terhelése nélkül?
Erre csak a 2008-as válságot követő évek kivételes gazdasági környezetében volt lehetőség.
Félelmetes hadsereg épül Magyarország szomszédjában - Százával rendelik a hazánkban is gyártott harcjárművet
Nem biztos, hogy Zalaegerszeg ebből hasznot lát majd.
A nyugdíjak akkor is megőrizték vásárlóértéküket, amikor a reálbérek csökkentek
Az Állami Számvevőszék írása.
Nem szabadul Donald Trump a sötét botrány árnyékából – Hiába került több ezer oldal napvilágra, a kérdések csak gyarapodnak
Fordulóponthoz ért az Epstein-ügy.
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Friderikusz podcast vendége. A szakemberek most nem a közgazdaságtan mélyére ástak, hanem... The
A kamatos kamat végtelen ereje - könyvajánló
A kamatos kamat az Univerzum legnagyobb ereje - szól az Albert Einsteinnek tulajdonított és sokféle verzióban keringő mondás. Igazából nem tudjuk, ő mondta-e, de a... The post A kamatos kamat vé
Az általunk ismert állam gyökeresen át fog alakulni - Mi születik abból, hogy az elvásárok és bizalmatlanság egyszerre nőnek?
A 21. század új világrendjében az állam szerepe felértékelődik. Védőpajzs és problémamegoldó szerepet várunk tőle, habár sokszor az állami túlszabályozás köti gúzsba a fejlődést. Mi
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
Miért emelik a bankok a személyi hiteleknél a maximálisan igényelhető összeget?
Az UniCredit Bank is lépett, november 15-től ott is már 15 millió forint lesz a maximálisan igényelhető kölcsönösszeg az ingatlanfedezet nélküli személyi kölcsönnél. De miért tolják egyre
Igazságos zöldátmenet: India útja a nettó zéró kibocsátás felé
Zöldátállása során India összetett feladatokkal néz szembe: gyorsan fejlődő gazdasága energiaigényét össze kell hangolnia a kibocsátáscsökkentési céljaival, miközben az országra jellemz
A napenergia következő szintje: termelés az űrben
A tengeri szélerőművek sikere után új horizont nyílhat a megújuló energiában: a kutatók szerint az űrből gyűjtött napenergia akár 80 százalékkal is csökkentheti Eur
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Préda: Ami már nem játék
Az online játékiparban akkora pénz van, hogy az már a bűnözői csoportok figyelmét is felkeltette.
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?
Jelentett a cég.
Temessük a magyar kukoricát? Már ott tartunk, hogy importra szorul az ország
Elgondolkodtak a gazdák.