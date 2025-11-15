  • Megjelenítés
Támadás érte Oroszország végítéletnapi állomását, a köd leple alatt törnek utat az orosz páncélosok - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton
Támadás érte Oroszország végítéletnapi állomását, a köd leple alatt törnek utat az orosz páncélosok - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Portfolio
Érkeznek az új típusú siklóbombák a frontra: Oroszország  idén 500 új, nagyobb hatótávolságú változatot gyárthat ukrán értesülések szerint. Miközben Európa hatalmai a hibrid fenyegetésekre készülnek, Keleten az oroszok megindultak: pénteken nemcsak Pokrovszk és Kupjanszk került veszélybe, hanem pár lépésre kerültek a támadók az észak-donyecki Limanhoz és a Zaporizzsjában található Huljajpoléhez. Az orosz hadsereg tegnap bejelentette Oresztopil és Rih elfoglalását, szombaton egy újabb települést vettek ellenőrzésük alá, a Zaporizzsja régióban fekvő Jablukove falut. Mindeközben az orosz-ukrán határon Észak-Korea katonái dolgoznak Kurszk régió aknamentesítésén. Cikkünk percről percre frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.
Szivárognak a felvételek: letarolták az ukránok a novorosszijszki orosz bázist

Az ukrán titkosszolgálat (SZBU) különleges egysége négy S-400 Triumf rakétaindítót és két radart semmisített meg Novorosszijszkban, jelentős csapást mérve ezzel az orosz légvédelmi erőkre - írta a RBC Ukraine.

Szivárognak a felvételek: letarolták az ukránok a novorosszijszki orosz bázist
Videó: ledobta az ukrán MiG-29-es a félelmetes amerikai JDAM-ER bombát, semmi sem maradt a célpontból

Az ukrán légierő MIG-29-es vadászbombázója precíziós csapást mért egy orosz utánpótlási útvonalra Zaporizzsja térségében, jelentősen akadályozva ezzel az orosz csapatok logisztikai ellátását - jelentette a Militarnyi.

Videó: ledobta az ukrán MiG-29-es a félelmetes amerikai JDAM-ER bombát, semmi sem maradt a célpontból
Videó: ledobta az ukrán MiG-29-es a félelmetes amerikai JDAM-ER bombát, semmi sem maradt a célpontból
Rohamra indultak az orosz páncélosok, de arra, ami történt, senki sem számított

Friss jelentések szerint egy gépesített hadoszlop lendült támadásba a Zaporizzsja régióban található Novopavlivka ellen, ahol most is súlyos harcok zajlanak.

Rohamra indultak az orosz páncélosok, de arra, ami történt, senki sem számított
Támadás érte Oroszország Végítéletnapi állomását – Szünetel a működés

A Ria Novosztyi beszámolója szerint a Végítélet Rádióállomás folyamatos adása szünetel ukrán dróntámadás miatt.

Támadás érte Oroszország Végítéletnapi állomását – Szünetel a működés
Elárulták Oroszországot: kiderültek a legfontosabb részletek a kulcsfontosságú bázisról

Az ATESH ukrán partizánmozgalom felderítette az oroszországi Orenburgban található Oniksz rakétákat gyártó üzem koordinátáit, és a részletes információkat átadta az ukrán védelmi erőknek - írta meg az UNN.ua.

Elárulták Oroszországot: kiderültek a legfontosabb részletek a kulcsfontosságú bázisról
Egész egyszerűen kiürítette a raktárait Moszkva legfontosabb szövetségese - Bajba kerülhet az orosz frontvonal

Észak-Korea jelentősen csökkentette az Oroszországnak szállított lőszerek mennyiségét, miközben megkezdte az FPV drónok tömeggyártását, jelentette ki Vadim Szkibickij, az ukrán hírszerzés helyettes vezetője a Reutersnek adott interjújában - írta az UNN.ua.

Egész egyszerűen kiürítette a raktárait Moszkva legfontosabb szövetségese - Bajba kerülhet az orosz frontvonal
Egyetlen köldökzsinór tartja életben Moszkvát, és ez súlyos függőségbe taszíthatja Oroszországot

Az ukrán külső hírszerző szolgálat szerint az orosz gazdaság egyre inkább függ az energiahordozók és a fémek exportjától, ezek többségét Kínába adják el. A kereskedelem volumene ugyanakkor egyre inkább csökken, ahogy a piaci hatások jelentkeznek.

Egyetlen köldökzsinór tartja életben Moszkvát, és ez súlyos függőségbe taszíthatja Oroszországot
Jelentett a hírszerzés: olyan fegyvert fejlesztett Oroszország, amellyel az összes ukrán várost elsöpörheti

Oroszország termelése idén elérheti a 120 ezer siklóbombát, köztük 500 darab új, megnövelt hatótávolságú változatot, amely több ukrán települést érhet el - számolt be a Reuters egy magas rangú ukrán hírszerzési tisztviselő alapján.

Jelentett a hírszerzés: olyan fegyvert fejlesztett Oroszország, amellyel az összes ukrán várost elsöpörheti
Orosz siker a fronton: újabb települést foglaltak el Ukrajnában

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint erőik elfoglalták a Zaporizzsja régióban fekvő Jablukove falut.

Orosz siker a fronton: újabb települést foglaltak el Ukrajnában
Jönnek az új siklóbombák, az oroszok keleten nyomulnak előre - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Cikkünk percről percre frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk ebben a cikkben tekinthető meg:

Európa hibrid támadás alatt: összeült öt NATO-hatalom védelmi minisztere

Öt nagy NATO-tagállam védelmi minisztere az együttműködés fokozását ígérte az úgynevezett hibrid fenyegetések, mint a kibertámadások, a drónberepülések és a dezinformáció elleni fellépésben, pénteki berlini tanácskozásuk után

Európa hibrid támadás alatt: összeült öt NATO-hatalom védelmi minisztere
Jönnek az új típusú siklóbombák – megszólalt az ukrán hírszerzés

Oroszország idén akár 120 ezer olcsó, de nagy pusztító erejű siklóbombát tervez gyártani, köztük ötszáz új, nagyobb hatótávolságú változatot, amelyek még több település elérésére képesek - közölte Vadim Szkibickij altábornagy, az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési részlegének (HUR) helyettes vezetője a Reuters hírügynökségnek adott interjújában.

Jönnek az új típusú siklóbombák – megszólalt az ukrán hírszerzés

