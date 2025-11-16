  • Megjelenítés
1200 ukrán fogoly térhet haza, drónokkal sorozzák egymást az oroszok és az ukránok – Háborús híreink vasárnap
1200 ukrán fogoly térhet haza, drónokkal sorozzák egymást az oroszok és az ukránok – Háborús híreink vasárnap

Ukrajna és Oroszország megállapodott 1200 ukrán fogoly szabadon engedéséről, akik hamarosan hazatérhetnek. Ez azonban nem jelenti a feszültség enyhülését, hiszen Moszkva egyre erősebben támadja az ukrán fővárost, illetve az ukrán infrastruktúrát.
Két újabb falu orosz kézen

Az orosz védelmi erők arról jelentettek vasárnap, hogy újabb két falut foglaltak el Zaporizzsja régióban, Mala Tokmacska és Rivnopilja került orosz kézre. (Reuters)

Újabb finomítót támadtak az ukránok

Az ukrán fegyveres erők beszámolója szerint újabb olajfinomítót támadtak Oroszország Szamara régiójában. A hírek szerint a létesítményben tűz ütött ki, de a pontos kártok egyelőre nem ismertek. (Reuters)

Tisztogatásba kezdett Zelenszkij a korrupciós botrány után

Zelenszkij elnök és Sviridenko miniszterelnök vasárnap egyeztetett az ukrán energiaszektor megtisztításáról a kiterjedt korrupciós botrány után, amely a háború sújtotta ország vezetői elitjét érinti - írta meg a Bloomberg.

Ukrán szabotázs Zaporizzsjában? Leálltak az orosz katonai vonatok

Ukrán partizánok vasúti szabotázsakciót hajtottak végre az oroszok által megszállt Zaporizzsja területén, ami katonai vonatok leállásához vezetett - számolt be a Sky News.

Folytatódott a dróneső az éjjel Oroszországban és Ukrajnában

Vasárnapra virradó éjjel megint tömegesen lőttek ki drónokat az orosz és ukrán csapatok egymásra. A beszámolók szerint mindkét fél azt állítja, hogy a drónok nagy többségét hatástalanította.

Váratlan helyről segítik ki Ukrajnát a közelgő tél előtt

Ukrajna új görögországi útvonalon erősíti a téli gázellátást, a finanszírozást mintegy 2 milliárd euróval egészítik ki.

Az elmúlt napokban Oroszország fokozta támadásait Kijev ellen, miközben folyamatosan támadás alatt tartja a kulcsfontosságú ukrán infrastruktúrát is. Közben az ukránok stratégiai fontosságú létesítményeket igyekeznek bombázni.

Az enyhülés jele lehetne, hogy a hadban álló felek megállapodtak szombaton 1200 ukrán hadifogoly szabadon engedéséről, akik akár már a karácsonyi ünnepeket családjukkal tölthetik. A megegyezést Törökország és az Egyesült Arab Emirátusok közreműködésével kötötték meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

