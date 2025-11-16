1200 ukrán fogoly térhet haza, drónokkal sorozzák egymást az oroszok és az ukránok – Háborús híreink vasárnap

Két újabb falu orosz kézen
Az orosz védelmi erők arról jelentettek vasárnap, hogy újabb két falut foglaltak el Zaporizzsja régióban, Mala Tokmacska és Rivnopilja került orosz kézre. (Reuters)
Újabb finomítót támadtak az ukránok
Az ukrán fegyveres erők beszámolója szerint újabb olajfinomítót támadtak Oroszország Szamara régiójában. A hírek szerint a létesítményben tűz ütött ki, de a pontos kártok egyelőre nem ismertek. (Reuters)
Tisztogatásba kezdett Zelenszkij a korrupciós botrány után
Zelenszkij elnök és Sviridenko miniszterelnök vasárnap egyeztetett az ukrán energiaszektor megtisztításáról a kiterjedt korrupciós botrány után, amely a háború sújtotta ország vezetői elitjét érinti - írta meg a Bloomberg.
Ukrán szabotázs Zaporizzsjában? Leálltak az orosz katonai vonatok
Ukrán partizánok vasúti szabotázsakciót hajtottak végre az oroszok által megszállt Zaporizzsja területén, ami katonai vonatok leállásához vezetett - számolt be a Sky News.
Folytatódott a dróneső az éjjel Oroszországban és Ukrajnában
Vasárnapra virradó éjjel megint tömegesen lőttek ki drónokat az orosz és ukrán csapatok egymásra. A beszámolók szerint mindkét fél azt állítja, hogy a drónok nagy többségét hatástalanította.
Váratlan helyről segítik ki Ukrajnát a közelgő tél előtt
Ukrajna új görögországi útvonalon erősíti a téli gázellátást, a finanszírozást mintegy 2 milliárd euróval egészítik ki.
1200 ukrán fogoly térhet haza, Kijevet támadják az oroszok – Háborús híreink vasárnap
Az elmúlt napokban Oroszország fokozta támadásait Kijev ellen, miközben folyamatosan támadás alatt tartja a kulcsfontosságú ukrán infrastruktúrát is. Közben az ukránok stratégiai fontosságú létesítményeket igyekeznek bombázni.
Az enyhülés jele lehetne, hogy a hadban álló felek megállapodtak szombaton 1200 ukrán hadifogoly szabadon engedéséről, akik akár már a karácsonyi ünnepeket családjukkal tölthetik. A megegyezést Törökország és az Egyesült Arab Emirátusok közreműködésével kötötték meg.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Tisztogatásba kezdett Zelenszkij a korrupciós botrány után
Az ukránoknál is kiverte a biztosítékot.
Húsz éve nem láttunk ilyet – Új sztárja van a feltörekvő piacnak?
Az S&P felminősítette Dél-Afrikát.
Figyelmeztetés érkezett Magyarországról, pillanatok alatt történnek drámai változások
Made in Hungary? Egyre kevésbé.
Újabb részletek derültek ki a hatalmas japán élénkítő csomagról
A pénzügyminiszter beszélt róla.
Ukrán szabotázs Zaporizzsjában? Leálltak az orosz katonai vonatok
Egy partizáncsoport vállalta magára.
Ezt nem gondoltuk volna a MÁV-ról
Javult a menetrend betartása.
Folytatódott a dróneső az éjjel Oroszországban és Ukrajnában
Még mindig drónháború zajlik.
Ha nem sokára úgyis kipusztulunk, legalább hagyjuk szafírba mart történetünket a Hold porában
Kész a terv civilizációnk esszenciájának megőrzésére egy jövőben, amiben talán már mi magunk sem létezünk.
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Friderikusz podcast vendége. A szakemberek most nem a közgazdaságtan mélyére ástak, hanem... The
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
A kamatos kamat végtelen ereje - könyvajánló
A kamatos kamat az Univerzum legnagyobb ereje - szól az Albert Einsteinnek tulajdonított és sokféle verzióban keringő mondás. Igazából nem tudjuk, ő mondta-e, de a... The post A kamatos kamat vé
Az általunk ismert állam gyökeresen át fog alakulni - Mi születik abból, hogy az elvásárok és bizalmatlanság egyszerre nőnek?
A 21. század új világrendjében az állam szerepe felértékelődik. Védőpajzs és problémamegoldó szerepet várunk tőle, habár sokszor az állami túlszabályozás köti gúzsba a fejlődést. Mi
Miért emelik a bankok a személyi hiteleknél a maximálisan igényelhető összeget?
Az UniCredit Bank is lépett, november 15-től ott is már 15 millió forint lesz a maximálisan igényelhető kölcsönösszeg az ingatlanfedezet nélküli személyi kölcsönnél. De miért tolják egyre
Igazságos zöldátmenet: India útja a nettó zéró kibocsátás felé
Zöldátállása során India összetett feladatokkal néz szembe: gyorsan fejlődő gazdasága energiaigényét össze kell hangolnia a kibocsátáscsökkentési céljaival, miközben az országra jellemz
A napenergia következő szintje: termelés az űrben
A tengeri szélerőművek sikere után új horizont nyílhat a megújuló energiában: a kutatók szerint az űrből gyűjtött napenergia akár 80 százalékkal is csökkentheti Eur
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Préda: Ami már nem játék
Az online játékiparban akkora pénz van, hogy az már a bűnözői csoportok figyelmét is felkeltette.
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?
Jelentett a cég.
Temessük a magyar kukoricát? Már ott tartunk, hogy importra szorul az ország
Elgondolkodtak a gazdák.