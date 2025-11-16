1200 ukrán fogoly térhet haza, Kijevet támadják az oroszok – Háborús híreink vasárnap

Az elmúlt napokban Oroszország fokozta támadásait Kijev ellen, miközben folyamatosan támadás alatt tartja a kulcsfontosságú ukrán infrastruktúrát is. Közben az ukránok stratégiai fontosságú létesítményeket igyekeznek bombázni.

Az enyhülés jele lehetne, hogy a hadban álló felek megállapodtak szombaton 1200 ukrán hadifogoly szabadon engedéséről, akik akár már a karácsonyi ünnepeket családjukkal tölthetik. A megegyezést Törökország és az Egyesült Arab Emirátusok közreműködésével kötötték meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images