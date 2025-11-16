  • Megjelenítés
1200 ukrán fogoly térhet haza, Kijevet támadják az oroszok – Háborús híreink vasárnap
1200 ukrán fogoly térhet haza, Kijevet támadják az oroszok – Háborús híreink vasárnap

Ukrajna és Oroszország megállapodott 1200 ukrán fogoly szabadon engedéséről, akik hamarosan hazatérhetnek. Ez azonban nem jelenti a feszültség enyhülését, hiszen Moszkva egyre erősebben támadja az ukrán fővárost, illetve az ukrán infrastruktúrát.
Váratlan helyről segítik ki Ukrajnát a közelgő tél előtt

Ukrajna új görögországi útvonalon erősíti a téli gázellátást, a finanszírozást mintegy 2 milliárd euróval egészítik ki.

Az elmúlt napokban Oroszország fokozta támadásait Kijev ellen, miközben folyamatosan támadás alatt tartja a kulcsfontosságú ukrán infrastruktúrát is. Közben az ukránok stratégiai fontosságú létesítményeket igyekeznek bombázni.

Az enyhülés jele lehetne, hogy a hadban álló felek megállapodtak szombaton 1200 ukrán hadifogoly szabadon engedéséről, akik akár már a karácsonyi ünnepeket családjukkal tölthetik. A megegyezést Törökország és az Egyesült Arab Emirátusok közreműködésével kötötték meg.

