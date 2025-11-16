Nem válogatta meg a szavait a bajor miniszterelnök: ezek árulók, „Putyin udvari bolondjai”

Putyin udvari bolondjai, a Kreml szolgái

– mondta az AfD-ről Söder a CDU/CSU ifjúsági szervezete, a Junge Union rendezvényén.

A bajor miniszterelnök emlékeztetett rá, az AfD parlamenti képviselői rendszeresen meghívást kapnak Oroszország berlini nagykövetségére.

Ők nem hazafiak, hanem országunk elárulói

– mondta Söder, aki szerint egyedül a CDU/CSU képes arra, hogy távol tartsa a hatalomtól a jobboldali radikálisokat. A politikus cáfolta, hogy a konzervatív uniópártok retorikája közeledne az AfD-éhez.

Az AfD-t egyes felmérések már Németország legnépszerűbb pártjának mutatják, a CDU/CSU-t is előzve. A volt NDK területén a szélsőjobboldali párt egyértelműen vezető szerepben van.

Jövőre két keleti tartományban is választás lesz, és Söder szerint „nagy és nehéz csaták” várhatók. A CDU/CSU azonban nem fog összeállni az AfD-vel.

Más elképzelésünk van a szabadságról

– mondta a CSU elnöke.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Hannibal Hanschke