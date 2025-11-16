  • Megjelenítés
Nem válogatta meg a szavait a bajor miniszterelnök: ezek árulók, „Putyin udvari bolondjai”
Globál

Nem válogatta meg a szavait a bajor miniszterelnök: ezek árulók, „Putyin udvari bolondjai”

Portfolio
Vlagyimir Putyin elnök „udvari bolondjainak” nevezte a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) párt tagjait Markus Söder bajor miniszterelnök, a CSU elnöke – írja a Die Welt.

Putyin udvari bolondjai, a Kreml szolgái

– mondta az AfD-ről Söder a CDU/CSU ifjúsági szervezete, a Junge Union rendezvényén.

A bajor miniszterelnök emlékeztetett rá, az AfD parlamenti képviselői rendszeresen meghívást kapnak Oroszország berlini nagykövetségére.

Ők nem hazafiak, hanem országunk elárulói

Még több Globál

1200 ukrán fogoly térhet haza, drónokkal sorozzák egymást az oroszok és az ukránok – Háborús híreink vasárnap

Videó: megindultak a Barszok az egyik legnagyobb orosz olajfinomító ellen – Pusztító csapás lett a vége

Visszatérne Németország az orosz energiához? – Botrányt kavart a váratlan kijelentés

– mondta Söder, aki szerint egyedül a CDU/CSU képes arra, hogy távol tartsa a hatalomtól a jobboldali radikálisokat. A politikus cáfolta, hogy a konzervatív uniópártok retorikája közeledne az AfD-éhez.

Az AfD-t egyes felmérések már Németország legnépszerűbb pártjának mutatják, a CDU/CSU-t is előzve. A volt NDK területén a szélsőjobboldali párt egyértelműen vezető szerepben van.

Jövőre két keleti tartományban is választás lesz, és Söder szerint „nagy és nehéz csaták” várhatók. A CDU/CSU azonban nem fog összeállni az AfD-vel.

Más elképzelésünk van a szabadságról

– mondta a CSU elnöke.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Hannibal Hanschke

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megjöttek az amerikai olajszankciós mentességek - de van, aki kimaradt
Brutális időjárási fordulat jön holnap
Félelmetes hadsereg épül Magyarország szomszédjában - Százával rendelik a hazánkban is gyártott harcjárművet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility