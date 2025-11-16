A front déli szakaszán az orosz hadsereg az elmúlt hetekben fokozatosan haladt előre: június vége óta legalább 30 kilométerrel tolta ki állásait a Dnyipropetrovszki és a szomszédos Zaporizzsjai régiók határvidékén. A most elfoglalt települések egyben azt is jelentik, hogy Huljajpole és Orikhiv déli városainál orosz bekerítési kísérlet is fenyeget.
Orosz közlések szerint Moszkva már a Zaporizzsjai terület 75%-át uralja. Ez alapján Ukrajna továbbra is mintegy 7000 négyzetkilométert tart ezen a frontszakaszon, beleértve Zaporizzsja városát is, amelynek háború előtti lakossága meghaladta a 700 ezer főt. A kevesebb élőerővel rendelkező ukrán hadsereg számára egyre nehezebb egyszerre tartani a Donyecki térség kulcspontjait és stabilizálni a többi frontszakaszt a folyamatos orosz tüzérségi és dróntámadások ellen.
Jelenleg Oroszország körülbelül
Ukrajna 19%-át tartja ellenőrzése alatt, mintegy 115 500 négyzetkilométert
- ami viszont mindössze egy százalékkal több, mint két évvel ezelőtt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Új áttörés a fronton: két falut is elbuktak az ukránok, orosz bekerítéstől kell tartani
Bajban van az ukrán hadsereg.
Átalakul az iPhone-univerzum: évente akár 6 új modellt is piacra dobhatnak
Letarolnák a piacot.
Egy hét maradt, aztán jöhet a kényszerállamosítás Szerbiában
Vucic szerint nincs mire várni.
Multifunkciós csodafegyver lett volna a furcsa magyar páncélos, de csúnya felsülés lett a vége
Olyan feladatot szántak a Nimródnak, amire nem volt felkészítve.
Brutális időjárási fordulat jön holnap
Zivatarok, 80 km/h-s szél.
Robotok vehetik át az idősek gondozását
A szociális ágazatban is jelentős átalakulást hozhat az AI.
Megjöttek az amerikai olajszankciós mentességek - de van, aki kimaradt
Magyarország nincs a listán.
Mindenki erről beszél most, egy valódi világsztár lett szabad a piacon, de nem úgy, ahogy sokan gondolják
Lázban ég a sportüzleti világ.
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az egészet 23 dolláron, utólag persze könnyű okosnak lenni. A kérdés az, hogy érdemes-e még viss
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Friderikusz podcast vendége. A szakemberek most nem a közgazdaságtan mélyére ástak, hanem... The
A kamatos kamat végtelen ereje - könyvajánló
A kamatos kamat az Univerzum legnagyobb ereje - szól az Albert Einsteinnek tulajdonított és sokféle verzióban keringő mondás. Igazából nem tudjuk, ő mondta-e, de a... The post A kamatos kamat vé
Az általunk ismert állam gyökeresen át fog alakulni - Mi születik abból, hogy az elvásárok és bizalmatlanság egyszerre nőnek?
A 21. század új világrendjében az állam szerepe felértékelődik. Védőpajzs és problémamegoldó szerepet várunk tőle, habár sokszor az állami túlszabályozás köti gúzsba a fejlődést. Mi
Miért emelik a bankok a személyi hiteleknél a maximálisan igényelhető összeget?
Az UniCredit Bank is lépett, november 15-től ott is már 15 millió forint lesz a maximálisan igényelhető kölcsönösszeg az ingatlanfedezet nélküli személyi kölcsönnél. De miért tolják egyre
Igazságos zöldátmenet: India útja a nettó zéró kibocsátás felé
Zöldátállása során India összetett feladatokkal néz szembe: gyorsan fejlődő gazdasága energiaigényét össze kell hangolnia a kibocsátáscsökkentési céljaival, miközben az országra jellemz
Préda: Ami már nem játék
Az online játékiparban akkora pénz van, hogy az már a bűnözői csoportok figyelmét is felkeltette.
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?
Jelentett a cég.
Temessük a magyar kukoricát? Már ott tartunk, hogy importra szorul az ország
Elgondolkodtak a gazdák.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!