Videó: megindultak a Barszok az egyik legnagyobb orosz olajfinomító ellen – Pusztító csapás lett a vége

A Novokujbisevszk Oroszország tíz legnagyobb finomítója közé tartozik:

éves kapacitása 8,8 millió tonna, és benzint, gázolajat, fűtőolajat, valamint szuperszonikus repülőgépek üzemanyagát állítja elő.

A finomító elleni támadás robbanásokat és tüzet okozott a környéken; a károk felmérése folyamatban van.

A vezérkar szerint a támadásról készült felvételek az új Barsz sugárhajtású drónok indítását mutatják.

A terület kormányzója, Vjacseszlav Fedoriscsev megerősítette az infrastruktúra elleni támadást, és közölte, hogy a csapást visszaverték.

Az ukrán Militarnyi katonai portál szerint ez már a hatodik ukrán támadás ugyanazon finomító ellen. Az október 18–19-i éjszakai csapás után az üzem működését felfüggesztették.

Подарунки для діда, бо діду подобається https://t.co/3FwK86uD11 — Serg Volin (@SergVolin) November 16, 2025

Találat érte továbbá a Rubikon egység drónraktárát, valamint egy üzemanyag- és kenőanyag-szivattyúállomást a megszállt Donyeck megyében.

