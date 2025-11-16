  • Megjelenítés
Videó: megindultak a Barszok az egyik legnagyobb orosz olajfinomító ellen – Pusztító csapás lett a vége
Videó: megindultak a Barszok az egyik legnagyobb orosz olajfinomító ellen – Pusztító csapás lett a vége

Ukrán drónok csapást mértek a Szamarai területen lévő, a Rosznyeft által üzemeltetett Novokujbisevszk olajfinomítóra, valamint az orosz Rubikon egység egyik drónraktárára – írja a The Kyiv Independent.

A Novokujbisevszk Oroszország tíz legnagyobb finomítója közé tartozik:

éves kapacitása 8,8 millió tonna, és benzint, gázolajat, fűtőolajat, valamint szuperszonikus repülőgépek üzemanyagát állítja elő.

A finomító elleni támadás robbanásokat és tüzet okozott a környéken; a károk felmérése folyamatban van.

A vezérkar szerint a támadásról készült felvételek az új Barsz sugárhajtású drónok indítását mutatják.

A terület kormányzója, Vjacseszlav Fedoriscsev megerősítette az infrastruktúra elleni támadást, és közölte, hogy a csapást visszaverték.

Az ukrán Militarnyi katonai portál szerint ez már a hatodik ukrán támadás ugyanazon finomító ellen. Az október 18–19-i éjszakai csapás után az üzem működését felfüggesztették.

Találat érte továbbá a Rubikon egység drónraktárát, valamint egy üzemanyag- és kenőanyag-szivattyúállomást a megszállt Donyeck megyében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

