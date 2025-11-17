Áttörés a hatodik generációs B-21 Raider lopakodó bombázó programjában: zöld utat adtak Washingtonban

A háromrészes finanszírozási csomag 3,9 milliárd dollárt biztosít a légierő katonai építkezési projektjeire, ami 204 millió dollárral haladja meg a 2026-os költségvetési kérelmet.
A csomag több mint 850 millió dollárt tartalmaz rugalmas felhasználásra legalább 11 olyan projektre, amelyek a B-21 és a Sentinel programokhoz kapcsolódnak.
A katonai építkezésekre szánt összegek a légierő nukleáris modernizációs törekvéseinek kétpárti támogatását mutatják, annak ellenére, hogy a Sentinel program hatalmas költségtúllépésekkel küzd, a B-21 Raider gyártásának felgyorsításáról szóló tárgyalások pedig a kormányzati leállás miatt megrekedtek. A beruházások több kulcsfontosságú bázison - köztük Ellsworth, Whiteman, Dyess és Tinker légibázisokon - fejlesztik a kritikus infrastruktúrát, beleértve a repülési szimulátorokat, küldetéstervező létesítményeket és speciális hangárokat.
A B-21-hez kapcsolódó projektek között szerepel egy szimulátor, riasztási létesítmény és kültéri menedékek a bombázó számára az Ellsworth légibázison; fegyverkioldó tárolórendszer és rádiófrekvenciás hangár a Whiteman légibázison; küldetéstervező létesítmény és területfejlesztések a Dyess légibázison; valamint egy négyállásos karbantartási hangár a Raiderek és B-52-esek számára a Tinker légibázison.
Az Ellsworth lesz az első B-21 fő működési bázis és a hivatalos kiképzőegység helyszíne, míg a Whiteman és a Dyess légibázisokat a bombázó későbbi fő működési bázisainak preferált helyszíneiként azonosították. A légierő 2030-as évek közepéig 100 B-21-es beszerzését tervezi. A B-21-hez kapcsolódó finanszírozás történelmi beruházást jelentett a Dyess légibázis számára - mondta Jodey Arrington texasi republikánus képviselő, a képviselőház költségvetési bizottságának elnöke.
További 130 millió dollár finanszírozza a Sentinel-hez kapcsolódó közműfolyosó munkálatait az F.E. Warren légibázison, ami része annak a törekvésnek, hogy 7500 mérföldnyi rézvezetéket újabb, száloptikai kábelekre cseréljenek a rakétarendszer számára. A törvényjavaslat arra is utasítja a légierőt, hogy vizsgálja meg a megerősített menedékek lehetőségét a repülőgépek és a csapatok jobb védelme érdekében a zord időjárás és az ellenséges támadások ellen. A törvényhozók 90 napon belül tájékoztatást kértek a szolgálattól a megerősített szerkezetek építésének költségeiről és megvalósíthatóságáról a "stratégiailag értékes" eszközök vagy olyan eszközök védelmére, amelyek "üzemanyagot vagy lőszert tartalmaznak, amelyek begyulladása katasztrofális" robbanásokat okozhat.
Címlapkép forrása: Portfolio
