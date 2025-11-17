Börtönre ítéltek egy férfit Németországban, mert az Iszlám Állam harcosának állt

A düsseldorfi tartományi főbíróság három és fél év börtönnel sújtott egy 32 éves iraki állampolgárt, mert tagja volt egy terrorszervezetnek.

A bíróság megállapította, hogy

a férfi 2016 májusától 2017 októberéig az Iszlám Állam dzsihadista szervezet soraiban harcolt,

illetve őrszolgálatot látott el az iraki Kirkuk térségében.

A vád alapját a terroristák bér- és taglistái alkották, amelyeket 2017-ben foglaltak le. Az iraki férfi 2025 februárja óta van vizsgálati fogságban, amelyet most meghosszabbítottak.

Az ítélet nem jogerős, a férfi, illetve a főügyészség is fellebbezhet az elsőfokú ítélet ellen.

