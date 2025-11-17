  • Megjelenítés
Kulcsfontosságú csúcstalálkozóra készül Vlagyimir Putyin – Oda teheti be a lábát, ahol évek óta nem járt

Az orosz-indiai csúcstalálkozót három hét múlva tartják meg Újdelhiben - jelentette be Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, amikor hétfőn Moszkvában fogadta indiai hivatali partnerét, Szubrahmanjam Dzsaishankart.

Lavov az Indiával való viszonyt

az orosz külpolitika nagy fontosságú prioritásának nevezte.

Az indiai diplomácia vezetője elmondta, hogy Narendra Modi miniszterelnök és Vlagyimir Putyin elnök éves találkozójára több kétoldalú megállapodást készítenek elő.

A Times of India szerint

Putyin legutóbb 2021-ben járt Újdelhiben.

India és Oroszország egy hosszú ideje fennálló mechanizmus keretében tart évente csúcstalálkozót. Eddig 22 ilyenre került sor, váltakozva a két országban.

A mostani külügyminiszteri megbeszélésen a felek megvitatták az ukrajnai, közel-keleti és afganisztáni konfliktust.

Alekszandr Gruzgyev, az orosz ipari és kereskedelmi minisztérium helyettes vezetője korábban bejelentette, hogy az orosz és az indiai fél a vasúti járműiparban való együttműködés bővítését vizsgálja.

