Megszólalt a robbantásos szabotázsról a NATO erős embere: célkeresztbe került a lengyel vasút

Donald Tusk lengyel miniszterelnök hétfőn közölte, hogy előző nap
szabotázscselekmény történt a Varsó-Lublin vasútvonalon Zyczyn és Mika városok között.
Sajnos, a legrosszabb gyanú beigazolódott: a Varsó-Lublin vonalon, Mika falunál szabotázs történt. Egy robbanószerkezet megsemmisítette a vasúti pályát
- írta a kormányfő hétfő reggel az X közösségi oldalon. Tusk szerint a szabotázs célja nagy valószínűség szerint a Varsó-Deblin között közlekedő vonat felrobbantása volt.
Szoros kapcsolatban állunk a lengyel hatóságokkal. A NATO és Lengyelország intenzíven egyeztet az ügyről. Természetesen meg kell várnunk a vizsgálat eredményét
- reagált a Legyelországban történtekre Mark Rutte NATO-főtitkár a finn elnökkel, Alexander Stubb-bal közösen tartott sajtótájékoztatón Brüsszelben.
Rutte a sajtótájékoztatón hangsúlyozta továbbá, hogy Oroszország továbbra is agressziós háborút folytat Ukrajna ellen, Ukrajna pedig bátran védi magát, miközben a szövetségesek - köztük Finnország - támogatása érdemi segítséget jelent. A finn hozzájárulás eddig mintegy 3,8 milliárd euró volt, ebből több mint 2,8 milliárd euró katonai segítség: tüzérségi eszközök, páncélozott járművek, légvédelem és lőszer.
Finnország hároméves programot indított saját védelmi iparán keresztül történő ukrán ellátásra, részt vesz egy új ukrán dandár kiképzésében és felszerelésében, valamint 100 millió eurót vállalt a sürgős ukrajnai katonai beszerzéseket támogató alapba - taglalta.
A főtitkár kitért az Oroszország elleni gazdasági nyomásgyakorlásra is. Mint mondta, az EU legújabb szankciói, valamint az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság intézkedései "tovább szorítják a Kreml háborús gépezetét".
Az elrettentés és a védelem biztonságunk alapja
- húzta alá Rutte.
A finn elnök szerint "Oroszország az utóbbi időben hibrid hadviselési eszközökkel teszteli az EU és a szövetség egységét és elszántságát."
Meg kell erősítenünk társadalmainkat és képességeinket, ugyanakkor meg kell őriznünk a higgadtságunkat. Egységes fellépéssel képesek vagyunk erre. [...] Nem szabad túlreagálni mindent, ami történik, mert sajnos ez az új normalitás, és Oroszország célja, hogy információs és más kampányokkal destabilizálja társadalmainkat
- fogalmazott Stubb.
A finn államfő hozzátette: nyilvánvaló, hogy Oroszország az ukrajnai háború befejezése után is állandó fenyegetést fog jelenteni Európa biztonságára és stabilitására, ezért a NATO-nak és Európának továbbra is erősítenie kell a védelmi rendszereket, hogy hatékonyan reagáljanak ezen kihívásokra.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Olivier Matthys
