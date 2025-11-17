Megszólalt Trump a súlyos belviszályról, volt szövetségese már az életét félti – "Szerintem senkit sem érdekel"

Amikor újságírók arról kérdezték Trumpot, hogy Greene állítása szerint a kipécézése miatt veszélyben lehet akár az élete is, az amerikai elnök először megismételte, hogy Marjorie "Traitor" (angolul: "áruló" - a szerk.) Greene, majd így felelt:
Nem gondolom, hogy veszélyben lenne az élete. Nem hiszem – őszintén szólva szerintem senkit sem érdekel.
Néhány órával később a republikánus elnök a Truth Socialon ismét "árulónak" nevezte volt szövetségesét, akinek aztán a második vezetéknevén is élcelődött. A Greene helyett Brownként hivatkozott rá, a "zöld" és a "barna" színekre utalva.
A buggyant Marjorie "Áruló" Brown (emlékezzünk: a Green Brownná válik ott, ahol ROHAD valami!) nagyon erőlködik, hogy áldozatnak állítsa be magát, miközben valójában minden problémájának maga az oka. Az igazság az, hogy senkit sem érdekel ez a hazaáruló!
- közölte Trump.
Trump sajtónyilatkozata előtt nem sokkal Greene az X-en arról számolt be, hogy a házához és családtagjaihoz "már el is indultak a pizzarendelések ugratásként", majd azt állította:
családi építőipari vállakozását csőbombával fenyegették meg.
Trump elnök indokolatlan és gonosz támadásai ellenem olyan jelzésként szolgáltak veszélyes radikálisok számára, ami komoly támadásokhoz vezethet ellenem és családom ellen
- vélekedett Greene, aki szerint eddig csak a baloldal támadásaihoz kellett hozzászoknia.
"Ráadásul ez éppen néhány nappal azelőtt történik, hogy szavaznánk az Epstein-akták nyilvánosságra hozataláról" - tette hozzá, majd kiemelte:
Mindenkinél keményebben küzdöttem azért, hogy Trump elnök megválasztásra kerüljön, és támogatom az ő kormányát, valamint a kampány során tett ígéreteinket. [...] A szavazataim a Kongresszus legkonzervatívabbjai közé tartoznak, és erre nagyon büszke vagyok. A politikában elterjedt mérgező és veszélyes retorikának véget kell vetni, és gyógyulásra van szükségünk ebben az országban minden amerikai számára.
Trump annak ellenére folytatta Greene bírálatát, hogy tegnap az összes képviselőházi republikánust az Epsein-iratok közzétételének megszavazására biztatta, ezzel szembemenve korábbi álláspontjával.
Greene és Trump csörtéjének hátteréről ide kattintva olvashatnak.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Shawn Thew
