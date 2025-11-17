  • Megjelenítés
Olyan súlyos csapás érte Oroszországot, hogy vészhelyzetet rendeltek el - Megtörte a csendet a Kreml
Globál

Olyan súlyos csapás érte Oroszországot, hogy vészhelyzetet rendeltek el - Megtörte a csendet a Kreml

Portfolio
A múlt héten súlyos támadás érte Novorosszijszk kikötővárost a Fekete-tenger partjainál, a keletkezett károk miatt a regionális adminisztráció rendkívüli vészhelyzetet hirdetett. Több nap elteltével a Kreml is reagált a helyzetre.

Péntek reggel súlyos dróntámadás érte Novorosszijszk városát - az incidensről itt írtunk részletesen:

Kapcsolódó cikkünk

Annyira súlyos támadás érte Oroszországot, hogy vészhelyzeti állapotot kellett hirdetni

Az Oroszországot érő ukrán dróntámadások az orosz (közösségi) médiában is forró témává váltak: ma egy orosz szakértő például arról spekulált, hogy ha folytatódnak ezek a csapások, Moszkva elpusztíthatja egész Kijevet:

Kapcsolódó cikkünk

Lerántották a leplet az oroszok végzetes tervéről: azt mondják, egyetlen csapással megsemmisülhet egész Kijev

Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivőt is megkérdezték ma, mit fog reagálni Moszkva a Novorosszijszk elleni csapásra, és az ehhez hasonló incidensekre:

rendszeresek a válaszintézkedések a kijevi rezsim ilyen jellegű tetteire”

Még több Globál

Váratlant húzott Donald Trump, miután olajat öntöttek a botrány tüzére: "Nincs takargatnivalónk!"

Új offenzíva miatt főhet a védők feje, NATO-területen történt robbantásos szabotázs - Háborús híreink hétfőn

Evakuálni kellett a lakosokat egy román faluból orosz dróntámadások miatt

– mondta kurtán a sajtótitkár a News.ru cikke szerint.

Azt nem konkretizálta, milyen válaszintézkedést tesz Oroszország, de a haderő folyamatosan bombázza Ukrajna kritikus infrastruktúráját, követ el hasonló támadásokat Ukrajna ellen. Vélhetően erre utalt Peszkov mai nyilatkozatában.

Kapcsolódó cikkünk

Új offenzíva miatt főhet a védők feje, NATO-területen történt robbantásos szabotázs - Háborús híreink hétfőn

Címlapkép forrása: Sasha Mordovets/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Itt a 14. havi nyugdíj törvényjavaslata, van benne egy furcsa meglepetés is!
Orbán Viktor: 11 pontban állapodtunk meg - Fél évvel eltolja a kormány az üzemanyagok jövedékiadó-emelését
Megjöttek az amerikai olajszankciós mentességek - de van, aki kimaradt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility