Olyan súlyos csapás érte Oroszországot, hogy vészhelyzetet rendeltek el - Megtörte a csendet a Kreml

A múlt héten súlyos támadás érte Novorosszijszk kikötővárost a Fekete-tenger partjainál, a keletkezett károk miatt a regionális adminisztráció rendkívüli vészhelyzetet hirdetett. Több nap elteltével a Kreml is reagált a helyzetre.

Péntek reggel súlyos dróntámadás érte Novorosszijszk városát - az incidensről itt írtunk részletesen:

Az Oroszországot érő ukrán dróntámadások az orosz (közösségi) médiában is forró témává váltak: ma egy orosz szakértő például arról spekulált, hogy ha folytatódnak ezek a csapások, Moszkva elpusztíthatja egész Kijevet:

Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivőt is megkérdezték ma, mit fog reagálni Moszkva a Novorosszijszk elleni csapásra, és az ehhez hasonló incidensekre:

rendszeresek a válaszintézkedések a kijevi rezsim ilyen jellegű tetteire”

– mondta kurtán a sajtótitkár a News.ru cikke szerint.

Azt nem konkretizálta, milyen válaszintézkedést tesz Oroszország, de a haderő folyamatosan bombázza Ukrajna kritikus infrastruktúráját, követ el hasonló támadásokat Ukrajna ellen. Vélhetően erre utalt Peszkov mai nyilatkozatában.

