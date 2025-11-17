Öt helyett 20 év: drasztikus bevándorlási szigorítás érkezik Londonban

A menedékjogi kérelmek elbírálási rendszerének jelentős szigorítását tervezi a munkáspárti brit kormány. Shabana Mahmood belügyminiszter szerint az eddigi menekültügyi rendszer összeomlott, ennek szövődményei pedig növelték a brit lakosság megosztottságát is.

A londoni belügyminisztérium által hétfő este ismertetett átfogó reformcsomag fő elemei közé tartozik, hogy

a menedékjogért folyamodók az eddigi öt év helyett a jövőben csak 30 hónapra kapnak nagy-britanniai tartózkodási engedélyt,

és ezt csak abban az esetben lehet meghosszabbítani, ha a kérvényezőről a brit hatóságok megállapítják, hogy továbbra is védelemre szorul. Ha olyan hatósági döntés születik, hogy a kérvényezőnek már nincs szüksége a brit állam védelmére, az illető kitoloncolható lesz Nagy-Britanniából.

A munkáspárti kormány további szigorítási tervei alapján a menedékkérőknek a jelenlegi öt év helyett húsz évet kell folyamatosan Nagy-Britanniában élniük ahhoz, hogy meghatározatlan időre szóló letelepedett státuszban részesüljenek.

A belügyminisztérium által ismertetett intézkedéscsomag szerint a Keir Starmer vezette kormány elvárja, hogy a jogosultság nélkül Nagy-Britanniában tartózkodó külföldi állampolgárokat hazájuk visszafogadja. Azokkal az országokkal szemben, amelyek ezt megtagadják,

a brit kormány vízumkiadási büntetőintézkedéseket léptethet érvénybe.

A tárca ismertetése szerint e szankciók alapján London felfüggesztheti az adott országok összes állampolgárának nagy-britanniai beutazási jogosultságát mindaddig, amíg ezek az országok nem hajlandók visszafogadni illegálisan Nagy-Britanniában tartózkodó állampolgáraikat.

A belügyminisztérium megerősítette azt a már korábban bejelentett tervet, hogy a jelenlegi parlament megbízatásának végéig, vagyis

legkésőbb 2029-ig bevezetik a digitális személyi igazolványt,

és onnantól csak ennek birtokában lehet munkát vállalni Nagy-Britanniában.

A Keir Starmer hivatala által szeptemberben ismertetett tervezet alapján a személyazonosító okmány okostelefonra letölthető ingyenes alkalmazás lenne, amely az illető hitelesített arcképét és személyi adatait tartalmazná.

Nagy-Britanniában jelenleg nincs olyan külön okmány, amely kizárólag a személyazonosság igazolására szolgál. Szükség esetén erre a célra jogosítvány vagy útlevél, ezek hiányában névre szóló közműszámla mutatható fel.

A belügyminisztérium a menedékjogi rendszer szigorítását azzal indokolta, hogy 2021 óta Nagy-Britanniában több mint 400 ezren folyamodtak menedékjogért. A tárca kiemelte, hogy a tíz évvel ezelőtti azonos időszakban, 2011 és 2015 között csak 150 ezer volt a menedékkérők száma, és az azóta meredeken megnövekedett számú kérelmekkel az elbírálási rendszer nem tud lépést tartani.

Today, I have set out the most sweeping changes to the asylum system in a generation.We must restore order and control to our borders. So we can continue to offer sanctuary to those fleeing danger. pic.twitter.com/VFVBBR0d9q https://t.co/VFVBBR0d9q — Shabana Mahmood MP (@ShabanaMahmood) November 17, 2025

Shabana Mahmood munkáspárti belügyminiszter a westminsteri parlamentben elmondta,

ez az ország mindig menedéket fog nyújtani azoknak, akik veszély elől menekülnek. De azt is el kell ismernünk, hogy a világ megváltozott, és a menedékrendszerünk nem változott vele. [...] A brit közvélemény számára, akik állják annak a költségét, a rendszer kontroll nélkülinek és igazságtalannak érződik. Azért érződik annak, mert az is.

Mahmood hozzátette: "nyitottak, toleránsak és nagylelkűek vagyunk. De a lakosság joggal várja el, hogy meg tudjuk határozni, ki lép be az országba, és kinek kell azt elhagynia."

