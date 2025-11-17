  • Megjelenítés
Új offenzíva miatt főhet a védők feje, NATO-területen történt robbantásos szabotázs - Háborús híreink hétfőn
Új offenzíva miatt főhet a védők feje, NATO-területen történt robbantásos szabotázs - Háborús híreink hétfőn

Elnöksége legsúlyosabb korrupciós botránya után tisztogatásba kezdett az államvezetésben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az orosz csapatok legújabban Zaporizzsja délkeleti csücskén indítottak offenzívát, lassan, de biztosan haladva előre. Vasárnap reggel a lengyel hatóságok "rendellenességeket" észleltek a Varsót Lubinnal összekötő vasútvonalon, ma reggelre az is kiderült: valaki felrobbantotta a síneket. Az ukrán drónok továbbra is támadják az orosz olajinfrastruktúrát, komoly károkat okozva. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Beigazolódtak a legrosszabb félelmek: NATO-tagállam területén történt robbantásos szabotázs

Robbantásos szabotázsakció történt a Varsó-Lublin vasútvonalon, Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint - közölte a Wiadomosci.

Zelenszkij Párizsban

Az ukrán államfő Emmanuel Macron francia elnökkel fog találkozni.

(Telegram)

Videó: bevetették az oroszok a saját pusztító HIMARS-üket – Tűpontos csapást mértek Ukrajnára

Közösségi médiában terjed egy felvétel, ahol az orosz erők egy Tornado-Sz, 300 milliméteres rakéta-sorozatvetővel veszik célba az ukrán állásokat. A 9M542 irányított rakéta eltalálta a célpontot.

Jelentett az orosz légvédelem

Az orosz légvédelem 36 ukrán drón lelövéséről számolt be. Gyenisz Pusilin, az úgynevezett "Donyecki Népköztársaság" elnöke szerint a támadások miatta Donbaszban mintegy fél millió ember maradt áram nélkül.

(Reuters)

Trump rábólintott, és ezzel kiszabadíthatta a legsúlyosabb vámfenyegetés szellemét a palackból

Donald Trump amerikai elnök újságíróknak vasárnap azt mondta, hogy számára „rendben van” az a szenátusi törvényjavaslat, amely 500%-os vámot vetne ki azokra az országokra, amelyek továbbra is üzleti kapcsolatban állnak Oroszországgal. Ez irányváltást jelez, mivel Trump eddig vonakodott attól, hogy támogassa a kezdeményezést.

Árulkodó jelekre bukkantak az elemzők: rohamosan fogy a pénz Moszkvában, nem bírják már sokáig

Az orosz kormány október elején nyilvánosságra hozta a 2026-2028-as szövetségi költségvetés tervezetét, amely Vlagyimir Putyin elnök következő évekre vonatkozó politikai prioritásait vázolja fel. A Free Russia Foundation számára készült jelentés szerint Oroszország költségvetési helyzete egyáltalán nem "normális" - közölte a Kyiv Independent.

Jelentett az ukrán légvédelem

Az ukrán légierő jelentése szerint az éjszaka folyamán Oroszország 2 Iszkander-M félballisztikus rakétát és 128 különféle drónt indított el Ukrajna felé. A légvédelem 91 drónt semmisített meg. A harkivi Balaklijában a jelentések szerint az egyik Iszkander végzett három emberrel.

(Telegram)

A szemünk előtt születik meg a jövő hadviselése - Eddig nem látott koordinált akciót hajtottak végre az ukránok

Az ukrán 93. Lövészdandár földi robotokat vetett be az orosz csapatok felderítésére a sűrű köd miatt, amely akadályozta a drónok működését a keleti fronton - írta a Business Insider.

Díjat kapott Oroszországban a világ legsötétebb diktatúrájának vezére - Elfeledett kitüntetést poroltak le

Az orosz kommunista párt Lenin-díjjal tüntette ki Kim Dzsongun észak-koreai vezetőt a "szocializmus építéshez való kiemelkedő hozzájárulásáért", valamint az Ukrajna elleni orosz invázió támogatásáért - írta a NK News.

Amerikai sztárpolitikus jelent meg az ukrán hadiipari vállalat mögött - Csak lehet, hogy rosszkor

Mike Pompeo egy korrupciós botrány kellős közepén csatlakozott Ukrajna vezető védelmi vállalatának tanácsadó testületéhez - írta meg a Yahoo.

Új offenzíva miatt főhet a védők feje, tisztogatni kezdett Zelenszkij - Háborús híreink hétfőn

Elnöksége legsúlyosabb korrupciós botránya után tisztogatásba kezdett az államvezetésben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az orosz csapatok legújabban Zaporizzsja délkeleti csücskén indítottak offenzívát, lassan, de biztosan haladva előre. Az ukrán drónok továbbra is támadják az orosz olajinfrastruktúrát, komoly károkat okozva. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Vasárnapi hírfolyamunk az alábbi linken olvasható.

Kapcsolódó cikkünk

Új áttörés a fronton: két falut is elbuktak az ukránok, orosz bekerítéstől kell tartani

Tisztogatásba kezdett Zelenszkij a korrupciós botrány után

Folytatódott a dróneső az éjjel Oroszországban és Ukrajnában

Címlapkép: ukrán T-64-es harckocsi a Donbaszban 2024 telén. A címlapkép illusztráció, forrása: Roman Chop/Global Images Ukraine via Getty Images

