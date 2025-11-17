Veszélyes új fegyvert szállított Oroszországnak titkos szövetségese - Technológiai ugrás látható, ez komoly kihívás az ukrán védelemnek

Az eszközt először 2024 végén kezdte el használni az orosz haderő, annyit lehet tudni róla, hogy 8-9 kilogrammos robbanófejjel van felszerelve és

kifejezetten nagy – 600-800 kilométeres hatótávolsággal bír.

A drónt kifejezetten nehéz elfogni is, mivel alig 1,6 méter hosszú és 2,5 méter széles, mindössze 26 kilogramm össztömegű. Fel van emellett szerelve egy úgynevezett CRPA (Controlled Reception Pattern Antenna) zavaróberendezéssel is.

A gép robbanófeje nem képes megerősített épületeket földdel egyenlővé tenni, viszont

hatékony lehet lőszerraktárak, katonai logisztikai csomópontok ellen

- írják.

Azt egyelőre nem tudni, a drónt milyen számban, hol gyártja Oroszország, gyártja-e egyáltalán nagyobb példányszámban. Az orosz drónképesség diverzifikálása és fejlesztése mindenesetre számottevő kihívás elé állítja az ukrán légvédelmet.

Címlapkép forrása: Danylo Antoniuk/Anadolu via Getty Images / A címlapkép illusztráció.