Kiadta a figyelmeztetést a csúcsszervezet: több száz millió ember nem fog ételhez jutni

Egyre mélyül az élelmezési válság világszerte a nemzetközi segélyek finanszírozásához szükséges források elapadása miatt - figyelmeztetett kedden kiadott jelentésében a római székhelyű ENSZ Élelmezési Világprogram (WFP).

A 2026-os globális kitekintésében a WFP kiemelte, hogy

jövőre mintegy 318 millió ember nézhet szembe súlyos éhezéssel, ami több mint kétszerese a 2019-es adatnak.

A humanitárius források csökkenése miatt a WFP 2026-ban a legnagyobb veszélyben lévő mintegy 110 millió embernek tervez segítséget nyújtani mintegy 13 milliárd dollár (4315 milliárd forint) értékben - közölte az ügynökség. A jelenlegi előrejelzések szerint azonban az összegnek csak a feléhez tud hozzájutni.

"A világ egyszerre több éhínséggel küzd, Gázában és Szudán egyes részein. Ez a 21. században teljesen elfogadhatatlan" - hangsúlyozta Cindy McCain, a WFP ügyvezető igazgatója, hozzátéve, hogy az életek megmentése érdekében sürgősen több támogatásra van szükség.

A WFP októberben arról számolt be, hogy 2025-ben az előző évinél 40 százalékkal kevesebb, 6,4 milliárd dollárnyi (2124 milliárd forint) finanszírozási forrásra számít. 2024-ben még 10 milliárd dollárból (3320 milliárd forintból) gazdálkodhatott. A finanszírozási problémákat egyebek között az okozza, hogy az Egyesült Államok külügyminisztériuma márciusban bejelentette, hogy megszünteti a Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségét (USAID), amely csaknem felét biztosította korábban a WFP költségvetésének, emellett más, korábban jelentős támogatást nyújtó országok is csökkentették adományaikat.

A WFP az élelmezésbiztonságot súlyosan fenyegető tényezők között sorolta fel a fegyveres konfliktusokat, a szélsőséges időjárást és a gazdasági instabilitást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images