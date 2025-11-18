  • Megjelenítés
Megkongatták a vészharangot az EU-ban: ez már terrorizmus!
Globál

Megkongatták a vészharangot az EU-ban: ez már terrorizmus!

Portfolio
A Bloomberg számolt be Kaja Kallas, az Európai Bizottság külügyi főképviselőjének kijelentéseiről, amelyben értékeli a lengyelországi szabotázsakciót.

Ezek a szabotázsakciók, amelyeket a különböző országok területén szerveznek, rendkívül, rendkívül súlyosak

– jelentette ki egy rendezvényen a politikus, majd idézte Mark Rutte, a NATO főtitkárának februári nyilatkozatát: szerinte az ilyen jellegű hibrid incidenseket „államilag támogatott terrorizmusnak” kellene nevezni.

A héten Lengyelországban a vasútvonal ellen elkövetett szabotázsakció borzolta a kedélyeket. Ez a vonal kulcsfontosságú az Ukrajnának adott nyugati fegyverek szállításában. Donald Tusk lengyel miniszterelnök az esetet a „legsúlyosabb szabotázsakciónak nevezte Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta, valamint egyértelműen Moszkvát tette felelőssé.

Kallas gyakran bírálja az oroszok tevékenységét, kifejezetten éles kritikát fogalmaz meg az országgal szemben, ég olyan esetekben is, amikor más vezető politikusok inkább óvatosan közelítenek meg egy-egy esetet.

Még több Globál

Odacsap Trump az oroszoknak, elesett Donyeck védőbástyája - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Itt az első elismert eset: Ukrajna bevetette a félelmetes ATACMS rakétákat Oroszország területe ellen

Amerikában megvillantották, milyen lesz a jövő háborúja: középpontban az F-22 Raptor és az MQ-20 Avenger

Oroszország tényleg próbára teszi, meddig mehet el. Harcolnunk kell

– tette hozzá a politikus.

Kapcsolódó cikkünk

Odacsap Trump az oroszoknak, elesett Donyeck védőbástyája - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Címlapkép forrása: Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Összeomlás szélén Ukrajna hadserege: már a veteránok is menekülnek a frontvonalból
Vérontás a piacokon – Mi történik a forinttal?
Új offenzíva miatt főhet a védők feje, NATO-területen történt robbantásos szabotázs - Háborús híreink hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility