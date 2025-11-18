Megkongatták a vészharangot az EU-ban: ez már terrorizmus!

Ezek a szabotázsakciók, amelyeket a különböző országok területén szerveznek, rendkívül, rendkívül súlyosak

– jelentette ki egy rendezvényen a politikus, majd idézte Mark Rutte, a NATO főtitkárának februári nyilatkozatát: szerinte az ilyen jellegű hibrid incidenseket „államilag támogatott terrorizmusnak” kellene nevezni.

A héten Lengyelországban a vasútvonal ellen elkövetett szabotázsakció borzolta a kedélyeket. Ez a vonal kulcsfontosságú az Ukrajnának adott nyugati fegyverek szállításában. Donald Tusk lengyel miniszterelnök az esetet a „legsúlyosabb szabotázsakciónak nevezte Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta, valamint egyértelműen Moszkvát tette felelőssé.

Kallas gyakran bírálja az oroszok tevékenységét, kifejezetten éles kritikát fogalmaz meg az országgal szemben, ég olyan esetekben is, amikor más vezető politikusok inkább óvatosan közelítenek meg egy-egy esetet.

Oroszország tényleg próbára teszi, meddig mehet el. Harcolnunk kell

– tette hozzá a politikus.

Címlapkép forrása: Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images