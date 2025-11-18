  • Megjelenítés
Nekimegy Donald Trump Moszkvának: bénító csapás készül Putyinnal szemben, ez nem csak Oroszországnak fog fájni
Nekimegy Donald Trump Moszkvának: bénító csapás készül Putyinnal szemben, ez nem csak Oroszországnak fog fájni

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök hamarosan aláírja azt a törvénycsomagot, mellyel szankcionálni tudja azokat az országokat, amelyek orosz olajat és más energiahordozókat vásárolnak – írta meg egymástól függetlenül több amerikai lap.

A Politico és a Reuters, valamint Lindsey Graham republikánus szenátor arról számolnak be, hogy

Trump elnök eldöntötte, hogy végül támogatni fogja a hónapok óta levegőben lógó szankciós csomagot, melynek fő célja az orosz hadigépezet finanszírozásának megfojtása.

Az intézkedés lényege az lenne, hogy az amerikaiak úgy akarják megbénítani az orosz energiaexportot, hogy azokat az országokat sújtják súlyos, akár 500%-os büntetővámmal, melyek orosz olajat, gázt és más energiahordozókat vásárolnak.

Amerikai sajtóértesülések szerint Trump több hónapnyi teketóriázás után készen áll arra, hogy elfogadja a szenátus által fölvetett szankciós csomagot, annyi kitétellel, hogy végül ő (az elnök) dönthessen arról, hogy mely országokat szankcionálja és melyeknek ad mentességet.

Ezek alapján gyakorlatilag biztosra vehető, hogy hazánk, Magyarország például mentesülni fog a szankciók alól.

Oroszország olcsó energiahordozók exportjából finanszírozza hadiipari tevékenységét, az amerikaiak logikája szerint ezek a szankciók gyakorlatilag teljesen ellehetetlenítenék az orosz energiahordozó-exportot és így a hadiipar termelésének fenntartását. A mentességi jogkörbe eső szereplőkön kívül ugyanis csak olyan országok vásárolnának Moszkvától továbbra energiahordozókat, amelyek gyakorlatilag egyáltalán nem üzletelnek az USA-val.

Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images

