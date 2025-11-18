Odacsap Trump az oroszoknak, elesett Donyeck védőbástyája - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Ukrán-amerikai tárgyalás lesz
A helyszín Törökország, ahova előre bejelentett látogatást tesz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, a találkozón részt vesz majd Steven Witkoff is, Donald Trump elnök bizalmasa, aki egyfajta különleges küldöttként vett részt az orosz-amerikai, orosz-ukrán tárgyalásokon és személyesen is egyeztetett több körben Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
(UNN)
Az oroszok állítólag betörtek Sziverszkbe
Orosz rohamcsapatok áttörték az ukrán védelmet Sziverszknél és behatoltak a donyecki település külterületeire - állítják ezt orosz források.
Ukrán oldalon még nem látható semmilyen megerősítés erről a hírről. A LiveUAMap térképén annyi látható: a donyecki települést északkeleti, délekeleti irányból próbálják körbevenni az orosz csapatok.
Rejtélyes vásárló kopogtatott be Moszkvánál: csúcstechnológiás lopakodó vadászgépeket vittek el
Két Szu-57-es vadászgépet adott át Oroszország egy külföldi megrendelőnek – jelentette be Vagyim Badeha, az orosz Egyesített Repülőgépvállalat (UAC) vezérigazgatója az Interfax cikke szerint.
Szorul a hurok: egyre mélyül a botrány Kijevben, bukás szélén Zelenszkij legfontosabb embere
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök több bizalmasa is egymástól függetlenül azt javasolta a kijevi vezetőnek, hogy menessze Andrij Jermak elnöki tanácsadót az Ukrajnát megrázó Enerhoatom korrupciós ügy miatt – írták meg ukrán lapok.
Súlyos csapás érte Dnyiprót
Borisz Filatov polgármester szerint az oroszok egy papírraktárat, egy teacsomagoló üzemet, egy gyógyszerraktárat, egy bútorgyárat és több polgári üzemet robbantottak fel a Dnyeper menti városban.
A polgármester "szemétnek" nevezi az oroszokat, akik szerinte csak egyszerű ukrán emberek munkahelyeit és megélhetését akarják tönkre tenni.
(UNN)
Orosz lap: majdnem meggyilkolták Szergej Sojgut, Vlagyimir Putyin bizalmasát
Több orosz lap is beszámolt a napokban arról, hogy az orosz FSZB leleplezett egy Ukrajnához köthető szabotőrcsoportot, akik egy „magas rangú orosz tisztviselővel” akartak végezni Moszkvában. Az MK.ru orosz hírportál arról értesült: a célpont Szergej Sojgu, az orosz nemzetbiztonsági tanács elnöke lett volna.
Jönnek a reggeli jelentések
Megérkezett az oroszok reggeli légvédelmi jelentése és az ukrán katonai vezérkar jelentése is.
Az orosz légvédelm 31 ukrán drón lelövését jelentette, a támadás epicentruma ezúttal a Voronyezs és Tambov régió volt.
Az ukrán katonai vezérkar 150 szárazföldi harci összetűzésről számolt be az elmúlt 24 órában, ennek a jelentésnek a legfontosabb része, hogy Kijev hivatalosan is tagadja, hogy Pokrovszk elesett volna - sőt, helyzetértékelésük szerint a város védelme olyan stabil, hogy még egyetlen orosz katona sincs a településen.
Példátlan támadást hajtott végre Ukrajna: egy teljes régió bénult meg
Az ukrán haderő példátlan támadást hajtott végre a „Donyecki Népköztárság”, vagyis Donyeck megye orosz megszállás alatt álló területei ellen – a térségben két erőművet is felrobbantottak, a régió lakott területein nagyrészt elment az áram – idézi a TASZSZ Gyenisz Pusilint, a régió oroszok által kijelölt vezetőjét.
Nekimegy Donald Trump Moszkvának: bénító csapás készül Putyinnal szemben, ez nem csak Oroszországnak fog fájni
Donald Trump amerikai elnök hamarosan aláírja azt a törvénycsomagot, mellyel szankcionálni tudja azokat az országokat, amelyek orosz olajat és más energiahordozókat vásárolnak – írta meg egymástól függetlenül több amerikai lap.
Úgy néz ki, igaz a hír: Oroszország győzött, elesett Donyeck védőbástyája
Miután a múlt héten orosz vezetők sorra jelentették be, hogy elfoglalták Pokrovszk városát, mára ukrán oldalon is csendben megjelent a hír: a közép-donyecki település gyakorlatilag teljesen orosz megszállás alá került, sőt, a szomszédos Mirnohrad is teljesen be van kerítve.
Odacsap Trump az oroszoknak, Ukrajna példátlan támadást hajtott végre - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Cikkünk folyamtosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.
Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:
Címlapkép forrása: Jose Colon/Anadolu via Getty Images
