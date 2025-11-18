Odacsap Trump az oroszoknak, elesett Donyeck védőbástyája - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Borisz Filatov polgármester szerint az oroszok egy papírraktárat, egy teacsomagoló üzemet, egy gyógyszerraktárat, egy bútorgyárat és több polgári üzemet robbantottak fel a Dnyeper menti városban.

A polgármester "szemétnek" nevezi az oroszokat, akik szerinte csak egyszerű ukrán emberek munkahelyeit és megélhetését akarják tönkre tenni.

(UNN)