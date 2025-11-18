  • Megjelenítés
Odacsap Trump az oroszoknak, elesett Donyeck védőbástyája - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Globál

Odacsap Trump az oroszoknak, elesett Donyeck védőbástyája - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök várhatóan hamarosan aláírja azt az Oroszországgal szembeni szankciós csomagot, mellyel súlyos büntetővámokkal tudja terhelni azokat az országokat, melyek továbbra is orosz energiahordozókat vásárolnak - értesült több amerikai portál. Súlyosbodok a korrupciós botrány Ukrajnában: a legnagyobb ellenzéki politikai erő már Zelenszkij elnök távozását követeli. A fronton Ukrajna példátlan támadást hajtott végre: felrobbantották Donyeck két legnagyobb, orosz megszállás alatt álló hőerőművét, ezzel a térségben elment az áram. A fronton Pokrovszk ostroma a végéhez közelít: az orosz erők gyakorlatilag teljesen elfoglalták a közép-donyecki települést. Cikkünk folyamtosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.
Megosztás

Ukrán-amerikai tárgyalás lesz

A helyszín Törökország, ahova előre bejelentett látogatást tesz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, a találkozón részt vesz majd Steven Witkoff is, Donald Trump elnök bizalmasa, aki egyfajta különleges küldöttként vett részt az orosz-amerikai, orosz-ukrán tárgyalásokon és személyesen is egyeztetett több körben Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

(UNN)

Megosztás

Az oroszok állítólag betörtek Sziverszkbe

Orosz rohamcsapatok áttörték az ukrán védelmet Sziverszknél és behatoltak a donyecki település külterületeire - állítják ezt orosz források.

Ukrán oldalon még nem látható semmilyen megerősítés erről a hírről. A LiveUAMap térképén annyi látható: a donyecki települést északkeleti, délekeleti irányból próbálják körbevenni az orosz csapatok.

Megosztás

Rejtélyes vásárló kopogtatott be Moszkvánál: csúcstechnológiás lopakodó vadászgépeket vittek el

Két Szu-57-es vadászgépet adott át Oroszország egy külföldi megrendelőnek – jelentette be Vagyim Badeha, az orosz Egyesített Repülőgépvállalat (UAC) vezérigazgatója az Interfax cikke szerint.

Tovább a cikkhez
Rejtélyes vásárló kopogtatott be Moszkvánál: csúcstechnológiás lopakodó vadászgépeket vittek el
Megosztás

Szorul a hurok: egyre mélyül a botrány Kijevben, bukás szélén Zelenszkij legfontosabb embere

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök több bizalmasa is egymástól függetlenül azt javasolta a kijevi vezetőnek, hogy menessze Andrij Jermak elnöki tanácsadót az Ukrajnát megrázó Enerhoatom korrupciós ügy miatt – írták meg ukrán lapok.

Tovább a cikkhez
Szorul a hurok: egyre mélyül a botrány Kijevben, bukás szélén Zelenszkij legfontosabb embere
Megosztás

Súlyos csapás érte Dnyiprót

Borisz Filatov polgármester szerint az oroszok egy papírraktárat, egy teacsomagoló üzemet, egy gyógyszerraktárat, egy bútorgyárat és több polgári üzemet robbantottak fel a Dnyeper menti városban.

A polgármester "szemétnek" nevezi az oroszokat, akik szerinte csak egyszerű ukrán emberek munkahelyeit és megélhetését akarják tönkre tenni.

(UNN)

Megosztás

Orosz lap: majdnem meggyilkolták Szergej Sojgut, Vlagyimir Putyin bizalmasát

Több orosz lap is beszámolt a napokban arról, hogy az orosz FSZB leleplezett egy Ukrajnához köthető szabotőrcsoportot, akik egy „magas rangú orosz tisztviselővel” akartak végezni Moszkvában. Az MK.ru orosz hírportál arról értesült: a célpont Szergej Sojgu, az orosz nemzetbiztonsági tanács elnöke lett volna.

Tovább a cikkhez
Orosz lap: majdnem meggyilkolták Szergej Sojgut, Vlagyimir Putyin bizalmasát
Megosztás

Jönnek a reggeli jelentések

Megérkezett az oroszok reggeli légvédelmi jelentése és az ukrán katonai vezérkar jelentése is.

Az orosz légvédelm 31 ukrán drón lelövését jelentette, a támadás epicentruma ezúttal a Voronyezs és Tambov régió volt.

Az ukrán katonai vezérkar 150 szárazföldi harci összetűzésről számolt be az elmúlt 24 órában, ennek a jelentésnek a legfontosabb része, hogy Kijev hivatalosan is tagadja, hogy Pokrovszk elesett volna - sőt, helyzetértékelésük szerint a város védelme olyan stabil, hogy még egyetlen orosz katona sincs a településen.

Megosztás

Példátlan támadást hajtott végre Ukrajna: egy teljes régió bénult meg

Az ukrán haderő példátlan támadást hajtott végre a „Donyecki Népköztárság”, vagyis Donyeck megye orosz megszállás alatt álló területei ellen – a térségben két erőművet is felrobbantottak, a régió lakott területein nagyrészt elment az áram – idézi a TASZSZ Gyenisz Pusilint, a régió oroszok által kijelölt vezetőjét.

Tovább a cikkhez
Példátlan támadást hajtott végre Ukrajna: egy teljes régió bénult meg
Megosztás

Nekimegy Donald Trump Moszkvának: bénító csapás készül Putyinnal szemben, ez nem csak Oroszországnak fog fájni

Donald Trump amerikai elnök hamarosan aláírja azt a törvénycsomagot, mellyel szankcionálni tudja azokat az országokat, amelyek orosz olajat és más energiahordozókat vásárolnak – írta meg egymástól függetlenül több amerikai lap.

Tovább a cikkhez
Nekimegy Donald Trump Moszkvának: bénító csapás készül Putyinnal szemben, ez nem csak Oroszországnak fog fájni
Megosztás

Úgy néz ki, igaz a hír: Oroszország győzött, elesett Donyeck védőbástyája

Miután a múlt héten orosz vezetők sorra jelentették be, hogy elfoglalták Pokrovszk városát, mára ukrán oldalon is csendben megjelent a hír: a közép-donyecki település gyakorlatilag teljesen orosz megszállás alá került, sőt, a szomszédos Mirnohrad is teljesen be van kerítve.

Tovább a cikkhez
Úgy néz ki, igaz a hír: Oroszország győzött, elesett Donyeck védőbástyája
Megosztás

Odacsap Trump az oroszoknak, Ukrajna példátlan támadást hajtott végre - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Cikkünk folyamtosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Új offenzíva miatt főhet a védők feje, NATO-területen történt robbantásos szabotázs - Háborús híreink hétfőn

Címlapkép forrása: Jose Colon/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Úgy néz ki, igaz a hír: Oroszország győzött, elesett Donyeck védőbástyája
Nekimegy Donald Trump Moszkvának: bénító csapás készül Putyinnal szemben, ez nem csak Oroszországnak fog fájni
Lerántották a leplet az oroszok végzetes tervéről: azt mondják, egyetlen csapással megsemmisülhet egész Kijev
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility