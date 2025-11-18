  • Megjelenítés
Összeomlás szélén Ukrajna hadserege: már a veteránok is menekülnek a frontvonalból
Globál

Összeomlás szélén Ukrajna hadserege: már a veteránok is menekülnek a frontvonalból

Portfolio
Egyre súlyosbodik a katonák önkényes eltávozásának problémája Ukrajnában, a legtöbb ráadásul a frissen besorozott, valamint a régóta fronton szolgáló katonákból kerül ki.

A frontról való önkényes eltávozás, azaz a dezertálás leggyakrabban azokat érinti, akik már hosszú ideje szolgálnak, illetve azokat, akik frissen kerültek a hadseregbe – mondta az ukrán Espreso televízió műsorában Ihor Lucenko, drónkezelő parancsnok.

Elmondása szerint a jelenséget valójában senki sem vizsgálja, és nincsenek megbízható adatok sem arról, miért, hogyan és kik hagyják el engedély nélkül az alakulatukat. Mint fogalmazott, a katonai ügyészség nyilvános számai sem feltétlenül tükrözik pontosan a valós helyzetet. Egyrészt az adatok túlzottak lehetnek, mert előfordul, hogy ugyanaz a katona többször is önkényesen eltávozik. Másrészt számos esetben egyáltalán nem indítanak büntetőeljárást, noha a katonák beszámolói szerint erre lenne ok.

Hangsúlyozta, hogy az önkényes eltávozásokért viselt felelősség az államot terheli, és sürgette a hatóságokat, hogy találjanak megoldást, mert a helyzet egyre súlyosbodik.

Lucenko szerint két fő csoport érintett: azok, akik túl hosszú ideje szolgálnak, valamint azok, akik csak most kerültek a hadseregbe.

Még több Globál

Odacsap Trump az oroszoknak, elesett Donyeck védőbástyája - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Élete üzletét írta alá Ukrajna? – Úgy tűnik, Európa teljesen eltörpül Oroszországgal szemben

Megjött a figyelmeztetés: ordító jelei vannak, hogy Oroszország a NATO megtámadására készül, ugyanazt látjuk, mint a második világháború előtt

Úgy véli, ez a két csoport teszi ki az esetek mintegy 95 százalékát.

Az előbbiek kimerültek, mivel az állam nem változtat a mozgósítási politikán, és nem alakít ki megfelelő tartalékot. A frissen bevonultak jelentős része pedig olyan személy, akit a besorozás során erőszakkal vittek be. Ők felveszik az állam erőforrásait – például felszerelést és ellátmányt –, majd gyakran még az alakulatukhoz vezető úton megszöknek.

Roman Kostenko újságíró hasonló információkról számol be: szerinte a dezertálók összlétszáma nemsokára megegyezik a hadseregben szolgálók számával, az újoncok többsége pedig a kiképzőközpontokból szökik meg.

Kapcsolódó cikkünk

Odacsap Trump az oroszoknak, elesett Donyeck védőbástyája - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Úgy néz ki, igaz a hír: Oroszország győzött, elesett Donyeck védőbástyája
Odacsap Trump az oroszoknak, elesett Donyeck védőbástyája - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Lerántották a leplet az oroszok végzetes tervéről: azt mondják, egyetlen csapással megsemmisülhet egész Kijev
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility