Példátlan támadást hajtott végre Ukrajna: egy teljes régió bénult meg

Pusilin arról számol be, hogy az ukrán erők „kárt okoztak” egy „példátlan támadás során” a Zujevszkaja és a Sztarobesevszkaja hőerőművekben, ezzel komoly károkat okozva a „Donyecki Népköztársaság” áramhálózatában.

Pusilin elmondása szerint „számos lakott területen” elment az áram a „népköztársaság” területén.

Oroszország „Donyecki Népköztársaságnak” hívja Ukrajna Donyeck megyéjének egészét, azt Pusilin nem részletezte, az áramkimaradások milyen részben érintik a megszállt és nem megszállt régiókat, illetve pontosan milyen városokban nincs áram.

Ukrajna a támadásokat vélhetően arra válaszul hajtotta végre, hogy az orosz hadsereg 2022 ősze óta folyamatosan bombázza Ukrajna kritikus infrastruktúráját, elsősorban a lakossági áramhálózatot és fűtésrendszereket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images