Példátlan támadást hajtott végre Ukrajna: egy teljes régió bénult meg

Pusilin arról számol be, hogy az ukrán erők „kárt okoztak” egy „példátlan támadás során” a Zujevszkaja és a Sztarobesevszkaja hőerőművekben, ezzel komoly károkat okozva a „Donyecki Népköztársaság” áramhálózatában.
Pusilin elmondása szerint „számos lakott területen” elment az áram a „népköztársaság” területén.
Oroszország „Donyecki Népköztársaságnak” hívja Ukrajna Donyeck megyéjének egészét, azt Pusilin nem részletezte, az áramkimaradások milyen részben érintik a megszállt és nem megszállt régiókat, illetve pontosan milyen városokban nincs áram.
Ukrajna a támadásokat vélhetően arra válaszul hajtotta végre, hogy az orosz hadsereg 2022 ősze óta folyamatosan bombázza Ukrajna kritikus infrastruktúráját, elsősorban a lakossági áramhálózatot és fűtésrendszereket.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nekimegy Donald Trump Moszkvának: bénító csapás készül Putyinnal szemben, ez nem csak Oroszországnak fog fájni
Az elnök meghozta a végső döntést.
Úgy néz ki, igaz a hír: Oroszország győzött, elesett Donyeck védőbástyája
Most már ukrán oldalon is lényegében megerősítették a hírt.
Sinkó Ottó: óriási haszna lenne annak, ha Magyarország bevezetné az eurót
A Videoton társ-vezérigazgatója nyilatkozott a Portfolio-nak.
Ezt kevesen látták jönni: alig akarnak emelni a fizetéseken Magyarországon
A cégek behúznák a féket.
Videón a Magyarországot letaroló ítéletidő: jégeső csapott le több helyen
Hatalmas változás állt be az időjárásban.
Öt helyett 20 év: drasztikus bevándorlási szigorítás érkezik Londonban
Bejelentést tett a munkáspárti kormány.
Zöld utat adott Washington: amerikai kézbe kerülhetnek a Lukoil külföldi eszközei
Új vevő jelentkezett be.
Megszólalt a Fitch Trump védőhálójával kapcsolatban: nem egyértelműek a hatások
Így látja a hitelminősítő a helyzetet.
Megjelent a rendelet a CSOK Pluszról: ahol jön a baba, ott végleg eltekintenek az életkori előírásoktól
A CSOK Pluszt azok a gyermeket vállaló házaspárok igényelhetik, ahol a pár hölgy tagja a kölcsönkérelem beadásakor még nem töltötte be a 41. életévét. A jelenleg érvényben lévő szabál
Amikor racionális az irracionális viselkedés
Miután nagyobb összeget nyerünk, hajlamosabbak vagyunk kisebb kockázatot vállalni és "ráülni" az eredményre. Nagyobb veszteség után viszont inkább kockáztatunk. Ez Ön szerint is irracionál
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az egészet 23 dolláron, utólag persze könnyű okosnak lenni. A kérdés az, hogy érdemes-e még viss
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Friderikusz podcast vendége. A szakemberek most nem a közgazdaságtan mélyére ástak, hanem... The
A kamatos kamat végtelen ereje - könyvajánló
A kamatos kamat az Univerzum legnagyobb ereje - szól az Albert Einsteinnek tulajdonított és sokféle verzióban keringő mondás. Igazából nem tudjuk, ő mondta-e, de a... The post A kamatos kamat vé
Az általunk ismert állam gyökeresen át fog alakulni - Mi születik abból, hogy az elvásárok és bizalmatlanság egyszerre nőnek?
A 21. század új világrendjében az állam szerepe felértékelődik. Védőpajzs és problémamegoldó szerepet várunk tőle, habár sokszor az állami túlszabályozás köti gúzsba a fejlődést. Mi
Terézvárosi AirBnb tiltás: indul az országos lavina?
Mi lesz a rövidtávú lakáskiadással?
Préda: Ami már nem játék
Az online játékiparban akkora pénz van, hogy az már a bűnözői csoportok figyelmét is felkeltette.
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?
Jelentett a cég.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!