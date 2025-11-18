  • Megjelenítés
Példátlan támadást hajtott végre Ukrajna: egy teljes régió bénult meg
Globál

Példátlan támadást hajtott végre Ukrajna: egy teljes régió bénult meg

Portfolio
Az ukrán haderő példátlan támadást hajtott végre a „Donyecki Népköztárság”, vagyis Donyeck megye orosz megszállás alatt álló területei ellen – a térségben két erőművet is felrobbantottak, a régió lakott területein nagyrészt elment az áram – idézi a TASZSZ Gyenisz Pusilint, a régió oroszok által kijelölt vezetőjét.

Pusilin arról számol be, hogy az ukrán erők „kárt okoztak” egy „példátlan támadás során” a Zujevszkaja és a Sztarobesevszkaja hőerőművekben, ezzel komoly károkat okozva a „Donyecki Népköztársaság” áramhálózatában.

Pusilin elmondása szerint „számos lakott területen” elment az áram a „népköztársaság” területén.

Oroszország „Donyecki Népköztársaságnak” hívja Ukrajna Donyeck megyéjének egészét, azt Pusilin nem részletezte, az áramkimaradások milyen részben érintik a megszállt és nem megszállt régiókat, illetve pontosan milyen városokban nincs áram.

Ukrajna a támadásokat vélhetően arra válaszul hajtotta végre, hogy az orosz hadsereg 2022 ősze óta folyamatosan bombázza Ukrajna kritikus infrastruktúráját, elsősorban a lakossági áramhálózatot és fűtésrendszereket.

Még több Globál

Odacsap Trump az oroszoknak, Ukrajna példátlan támadást hajtott végre - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Orosz lap: majdnem meggyilkolták Szergej Sojgut, Vlagyimir Putyin bizalmasát

Nekimegy Donald Trump Moszkvának: bénító csapás készül Putyinnal szemben, ez nem csak Oroszországnak fog fájni

Kapcsolódó cikkünk

Odacsap Trump az oroszoknak, Ukrajna példátlan támadást hajtott végre - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Új offenzíva miatt főhet a védők feje, NATO-területen történt robbantásos szabotázs - Háborús híreink hétfőn
Eséssel zártak az főbb amerikai indexek
Lerántották a leplet az oroszok végzetes tervéről: azt mondják, egyetlen csapással megsemmisülhet egész Kijev
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility