Rejtélyes vásárló kopogtatott be Moszkvánál: csúcstechnológiás lopakodó vadászgépeket vittek el
Rejtélyes vásárló kopogtatott be Moszkvánál: csúcstechnológiás lopakodó vadászgépeket vittek el

Két Szu-57-es vadászgépet adott át Oroszország egy külföldi megrendelőnek – jelentette be Vagyim Badeha, az orosz Egyesített Repülőgépvállalat (UAC) vezérigazgatója az Interfax cikke szerint.

A külföldi megrendelőnk, a külföldi partnerünk, átvette az első két repülőgépet. Már hadrendbe álltak és a legjobb képességeiket demonstrálják. Az ügyfél elégedett”

– mondta Badeha a tranzakció részleteiről.

Az ötödik generációs lopakodó vadászgépek vásárlásáról tavaly novemberben állapodott meg Oroszország és a meg nem nevezett külföldi állam, amely nagy valószínűséggel Algéria. Az afrikai állam kiszivárgott sajtóhírek szerint 14 darab Szu-57-est vásárolt az UAC-től.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

