Szorul a hurok: egyre mélyül a botrány Kijevben, bukás szélén Zelenszkij legfontosabb embere
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök több bizalmasa is egymástól függetlenül azt javasolta a kijevi vezetőnek, hogy menessze Andrij Jermak elnöki tanácsadót az Ukrajnát megrázó Enerhoatom korrupciós ügy miatt – írták meg ukrán lapok.

Andrij Jermak Ukrajna egyik legfontosabb és legtöbbet kritizált vezetője – hivatalosan elnöki kabinetfőnöki jogkörben van, de egyes ukrán és amerikai források is arról nyilatkoztak az elmúlt hónapokban, hogy a férfi Zelenszkij legfőbb bizalmasává vált, majdnem minden döntésre rálát, majdnem minden fontos üggyel kapcsolatosan befolyása van.

Zelenszkij elnök a napokban több tárgyalást is folytatott Ukrajna vezetőivel – Julja Szvirigyenkó miniszterelnökkel, Kirilo Budanov hírszerzési vezetővel, Mihailo Fedorov helyettes miniszterelnökkel – állítólag

kivétel nélkül, egymástól függetlenül azt javasolták neki, hogy váltsa le Jermakot, távolítsa el a férfit az elnöki hivatalból, ezzel csökkentve az Enerhoatom körül kirobbant korrupciós ügy bel- és külpolitikai hatásait.

Zelenszkij egyik párttársa, a Nép Szolgája párt egyik meg nem nevezett tagja azt mondta az egyik ukrán lapnak, hogy szerinte olyan sokan szeretnék Jermak eltávolítását, hogy szerintük „szétesne a kormánykoalíció,” ha ez nem történik meg záros határidőn belül.

Azt nem tudni még biztosan, Jermaknak mi köze volt a korrupciós ügyhöz – tudott-e egyáltalán a kabinetfőnök arról, mi folyik az Enerhoatomnál, vagy csak egyfajta „bűnbakként” akarják elvitetni a férfivel a balhét, mivel sok ukrán, amerikai és európai vezetőnek szúrja a szemét.

A korrupciós ügy előzményeiről itt írtunk:

