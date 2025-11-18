Andrij Jermak Ukrajna egyik legfontosabb és legtöbbet kritizált vezetője – hivatalosan elnöki kabinetfőnöki jogkörben van, de egyes ukrán és amerikai források is arról nyilatkoztak az elmúlt hónapokban, hogy a férfi Zelenszkij legfőbb bizalmasává vált, majdnem minden döntésre rálát, majdnem minden fontos üggyel kapcsolatosan befolyása van.
Zelenszkij elnök a napokban több tárgyalást is folytatott Ukrajna vezetőivel – Julja Szvirigyenkó miniszterelnökkel, Kirilo Budanov hírszerzési vezetővel, Mihailo Fedorov helyettes miniszterelnökkel – állítólag
kivétel nélkül, egymástól függetlenül azt javasolták neki, hogy váltsa le Jermakot, távolítsa el a férfit az elnöki hivatalból, ezzel csökkentve az Enerhoatom körül kirobbant korrupciós ügy bel- és külpolitikai hatásait.
Zelenszkij egyik párttársa, a Nép Szolgája párt egyik meg nem nevezett tagja azt mondta az egyik ukrán lapnak, hogy szerinte olyan sokan szeretnék Jermak eltávolítását, hogy szerintük „szétesne a kormánykoalíció,” ha ez nem történik meg záros határidőn belül.
Azt nem tudni még biztosan, Jermaknak mi köze volt a korrupciós ügyhöz – tudott-e egyáltalán a kabinetfőnök arról, mi folyik az Enerhoatomnál, vagy csak egyfajta „bűnbakként” akarják elvitetni a férfivel a balhét, mivel sok ukrán, amerikai és európai vezetőnek szúrja a szemét.
A korrupciós ügy előzményeiről itt írtunk:
Címlapkép forrása: Sergii Kharchenko/NurPhoto via Getty Images
